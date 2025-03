Po velikih pritiskih avtomobilske industrije in dveh dneh padcev borznih indeksov se je predsednik ZDA Donald Trump odločil, da za mesec dni preloži uvedbo 25-odstotnih carin na uvoz avtomobilov iz Kanade in Mehike. Carine na uvoz drugega blaga ostajajo, poročajo ameriški mediji.

"Govorili smo s tremi velikimi avtomobilskimi trgovci. Za mesec dni bomo avtomobile, ki prihajajo prek (prostotrgovinskega op. STA) sporazuma ZDA-Mehika-Kanada, izvzeli iz carin," je danes novinarjem v Beli hiši potrdila tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt, ki je pri tem verjetno mislila na veliko trojico proizvajalcev vozil – General Motors, Ford in Stellantis (Chrysler).

ZDA imajo z Mehiko in Kanado sklenjen sporazum o prosti trgovini, ki se je uvodoma imenoval Nafta, v času prvega Trumpovega mandata pa so ga po kozmetičnih popravkih preimenovali v ZDA-Mehika-Kanada (USMC).

Niti republikancem carine niso bile pogodu

Takoj po torkovi uvedbi 25-odstotnih carin na uvoz vsega blaga iz severne in južne sosede ZDA so telefoni v Beli hiši nenehoma zvonili, saj so se poleg predstavnikov različnih prizadetih panog pritoževali med drugim tudi Trumpovi kongresni republikanci, je v torek poročal Washington Post.

Trump je po kanadski najavi povračilnih carin ostal trmast do večera, ko je njegov minister za trgovino Howard Lutnick izjavil, da se bodo nekaj dogovorili. "Trump posluša ponudbe iz Kanade in Mehike," je za televizijo Bloomberg dejal Lutnick. Možnost popolne ukinitve carin je izključil in dejal, da bodo verjetno začasno iz sankcij izvzeli določene kategorije uvoza. "Morda bodo to avtomobili, morda tudi kaj drugega," je dejal.

Trgovina z avtomobili in drugimi vozili med tremi državami Severne Amerike je bila lani vredna 345 milijard dolarjev, celotna trgovinska menjava pa 1.600 milijard dolarjev. Proizvodnja vozil v vseh treh državah je medsebojno odvisna, saj nekje proizvajajo dele, drugje sestavljajo avtomobile in obratno, zato so predstavniki avtomobilske industrije Trumpove sankcije kritizirali, še preden so bile sprejete.

Trump še vedno grozi Kanadi

Trump je sicer danes po telefonu govoril s kanadskim premierjem Justinom Trudeaujem. Ta je v torek ob najavi kanadskih 25-odstotnih carin na 155 milijard dolarjev blaga iz ZDA, ki bi jih uvedli v dveh korakih, s pogledom v kamero ameriškemu predsedniku, ki ga je imenoval Donald, dejal, da je to, kar je storil, velika neumnost. Trump je pozneje na družbenem mediju Truth Social "kanadskemu guvernerju" grozil z dodatnimi 25-odstotnimi carinami na 25-odstotne carine.

Trump lahko carine proti Kanadi in Mehiki uvede le z dobrim razlogom, v tem primeru pa je uporabil argument dotoka mamil in migrantov iz obeh držav v ZDA. Trudeau mu je še enkrat pojasnil, da iz Kanade prihaja manj kot odstotek vseh mamil in migrantov v ZDA, sodelovanje držav na meji pa da je vzorno.

Dejstva Trump suka po svoje

Vendar pa je Trump danes v telefonskem pogovoru z odhajajočim premierjem sosednje države zatrdil, da Kanada ni storila dovolj za omejitev trgovine z mamilom fentanil. Pogovor je označil za "dokaj prijateljskega", poroča francoska tiskovna agencija AFP. Kljub temu je Kanadčana obtožil, da izkorišča trgovinski spor, zato da ostane na oblasti. Spor je sicer z uvedbo carin sprožil Trump sam.

Trudeau je januarja napovedal odstop s položaja po predčasnih volitvah. "Ni mi znal povedati, kdaj bodo volitve, in pomislil sem, kaj neki se dogaja. Potem sem ugotovil, da poskuša izkoristiti to vprašanje, da ostane na oblasti," je na Truth Social objavil Trump.

Trumpa v nedeljo čaka še odgovor Mehike na carine, ki jih je uvedel. Predsednica Claudia Sheinbaum je napovedala, da bo ukrepe za zaščito gospodarstva naznanila v nedeljo na velikem političnem zborovanju.

Trump sicer od uvedbe carin ne namerava odstopiti. Doslej je zvišal carine za kitajski uvoz za skupaj 20 odstotnih točk, grozi tudi EU, 2. aprila ali pozneje pa naj bi začele veljati tako imenovane vzajemne carine ZDA z vsemi državami sveta.