Dodatne carine na kitajski uvoz bodo dopolnile že obstoječo dajatev v enaki višini, ki jo je Washington v začetku tega meseca že uvedel proti Kitajski.

Kitajska: svojih težav ZDA ne bodo rešile s carinami

Trump je nove carine med drugim utemeljil z obtožbami, da Peking prispeva k smrtonosni krizi zasvojenosti z mamilom fentanil v ZDA, tiskovni predstavnik kitajskega ministrstva za trgovino pa je v današnji izjavi sporočil, da Washington s tem "prelaga krivdo".

"Kitajska je ena od držav z najstrožjo in najbolj temeljito politiko boja proti drogam na svetu, vendar so ZDA ta dejstva vedno ignorirale," je zapisano v izjavi.

"Če bo ameriška stran vztrajala pri svojem, bo Kitajska sprejela vse potrebne protiukrepe za zaščito svojih zakonitih pravic in interesov," je še dodalo kitajsko ministrstvo.

Ob tem so v Pekingu izrazili stališče, da carine "ne bodo rešile težav, s katerimi se spopadajo ZDA", temveč bodo zgolj povečale breme za ameriška podjetja in potrošnike ter spodkopale stabilnost svetovne industrijske verige.

Trumpove grožnje s carinami se medtem kopičijo. Tako naj bi ZDA 12. marca uvedle 25-odstotne carine na uvoz jekla in aluminija, ne prej kot aprila naj bi uvedli 25-odstotne carine na uvoz avtomobilov, farmacevtskih izdelkov in čipov, Evropski uniji pa Trump grozi z uvedbo 25-odstotnih carin na uvoz blaga. Za zdaj so bile dejansko uvedene le dodatne carine na uvoz iz Kitajske.