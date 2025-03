Trump z zgodovinsko napovedjo: To bom storil še ta teden #video

Ameriški predsednik Donald Trump je imel na skupnem zasedanju kongresa govor, kjer je pojasnil spremembe, ki jih je sprožil v prvih dneh dneh svojega mandata. "V 43 dneh smo dosegli več, kot večina uprav doseže v 4 ali 8 letih in šele začenjamo. Ameriške sanje so neustavljive in naša država je na robu vrnitve, kakršnemu svet še ni bil priča in ga morda nikoli več ne bo," je dejal Trump, ki je med drugim izpostavil priseljevanje, trgovino in nacionalno varnost. Svoj govor je začel z besedami: "Amerika je nazaj."

Nagovor predsednika ZDA v kongresu je bil najdaljši doslej, trajal je okoli 100 minut. V govoru, ki so ga prekinjali vzkliki in aplavzi republikancev in izrazi neodobravanja ter številni odhodi demokratov. Trump je za vse težave Amerike krivil prejšnjo vlado Joeja Bidna.

Ključni poudarki:



- Trump pravi, da namerava "dramatično razširiti" kritično proizvodnjo mineralov v ZDA

- Pismo Zelenskega, močni signali iz Rusije

- Napovedal je prevzem Panamskega prekopa

- O Grenlandiji: "Tako ali drugače jo bomo dobili"

- Trump napoveduje umik iz mednarodnih sporazumov in organizacij

- Podpira ga tudi Melania

Trumpov prihod si lahko ogledate v spodnjem videu:

Trump pravi, da namerava "dramatično razširiti" kritično proizvodnjo mineralov v ZDA

Predsednik Donald Trump je predstavil načrt za ukrepanje glede domače proizvodnje "kritičnih mineralov in redkih rudnin". "Pozneje ta teden bom sprejel tudi zgodovinski ukrep za dramatično povečanje proizvodnje kritičnih mineralov in redkih rudnin tukaj v ZDA," je dejal.

Materiali, kot so grafit, litij, uran in 17 kemičnih elementov, znanih kot redke zemlje, so ključnega pomena za gospodarsko rast in nacionalno varnost. Bistveni so za proizvodnjo elektronike, tehnologije čiste energije, vključno z vetrnimi turbinami, energetskimi omrežji in električnimi vozili, pa tudi za nekatere orožne sisteme.

Trump in ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski sta sicer nameravala pospisati dogovor v Beli hiši v petek, dokler ukrajinskemu voditelju po vročem srečanju ni bilo rečeno, naj odide. Zelenski je v torek dejal, da je bilo srečanje "vrednega obžalovanja" in da je Ukrajina pripravljena podpisati dogovor.

Med pobudami, ki jih je naznanil Donlad Trump sta tudi izgradnja "zlate kupole" - protiraketnega ščita nad ZDA ter ustanovitev urada za ladjedelništvo v Beli hiši. Foto: Reuters

Pismo Zelenskega, močni signali iz Rusije

"Danes sem prejel pomembno pismo predsednika Ukrajine Zelenskega," je dejal Trump. V pismu po Trumpovih besedah piše, da je Ukrajina pripravljena čim prej sesti za pogajalsko mizo in približati trajni mir, da si nihče ne želi miru bolj kot Ukrajinci. Zelenski naj bi še zapisal: "Z mojo ekipo smo pripravljeni delati pod močnim vodstvom predsednika Trumpa, da dosežemo trajen mir. Resnično cenimo, koliko je Amerika naredila, da bi Ukrajini pomagala ohraniti svojo suverenost in neodvisnost, Ukrajina ga je pripravljena podpisati kadarkoli, ko vam ustreza".

Ob tem je Trump dejal, da ceni, da je dobil pismo. Hkrati pa še pojasnil, da so imeli "resne pogovore z Rusijo in prejeli močne signale, da so pripravljeni na mir".

Napovedal je prevzem Panamskega prekopa

Trump je med pripravami na svojo inavguracijo in od prevzema funkcije večkrat dejal, da namerava "prevzeti nazaj" prekop od Paname, ki je prevzela nadzor nad ključno mednarodno vodno potjo leta 1999 v skladu s pogodbo, sklenjeno z Združenimi državami pred 20 leti. Kitajsko lastništvo nekaterih pristaniških operacij je navedel kot znak, da Kitajska zdaj upravlja prekop. "Nismo ga dali Kitajski, dali smo ga Panami in vzeli ga bomo nazaj," je dejal Trump, ki je še izpostavil, da si bodo ZDA povrnile Panamski prekop in na tem pod vodstvom državnega sekretarja Marca Rubia že delajo.

Trump o Grenlandiji: "Tako ali drugače jo bomo dobili"

Ponovil je svojo željo, da prevzame nadzor nad Grenlandijo. "Močno podpiramo vašo pravico, da sami določite svojo prihodnost, in če se odločite, vas pozdravljamo v Združenih državah Amerike. Grenlandijo potrebujemo za nacionalno in celo mednarodno varnost in sodelujemo z vsemi vpletenimi, da bi jo pridobili, vendar jo resnično potrebujemo za mednarodno svetovno varnost in mislim, da jo bomo dobili," je dejal Trump. "Tako ali drugače ga bomo dobili. Varovali vas bomo. Naredili vas bomo bogate," je dejal Trump.

Trump napoveduje umik iz mednarodnih sporazumov in organizacij

Razglasil je svoje ukrepe za izstop Združenih držav iz številnih mednarodnih sporazumov, kot je Pariški podnebni sporazum, in organizacij, kot je Svetovna zdravstvena organizacija, ter označil, da je "čas za velike sanje in drzno ukrepanje". "Vsak dan se moja administracija bori za spremembo, ki jo Amerika potrebuje za prihodnost, ki si jo Amerika zasluži," je dejal.

Trump sicer podpira odstop od Pariškega podnebnega sporazuma, Svetovne zdravstvene organizacije in Sveta ZN za človekove pravice. Podpira uvedbo zamrznitve zveznega zaposlovanja, predpisov in tuje pomoči. Prav tako meni, da je treba za vsako novo uredbo odpraviti 10 starih uredb, napoveduje pa tudi konec okoljskih omejitev iz obdobja Bidna.

Več demokratskih poslancev se udeležuje protesta proti nagovoru predsednika Donalda Trumpa na skupnem zasedanju kongresa in drži napise z napisom "Musk krade", medtem ko Trump našteva seznam svojih dosežkov v drugem mandatu. Foto: Reuters

Tudi Melania Trump je vstopila v dvorano pred nagovorom. Prva dama je prišla v spremstvu 15 gostov, vključno z najstnico, ki jo ustrahujejo, družino gasilca, ki je bil ubit med Trumpovim shodom, ter mamo in sestro ubitega študenta Lakena Rileyja.

Njeni gostje naj bi predstavljali ključne dosežke Trumpove administracije – od izvršnega ukaza, ki transspolnim ženskam prepoveduje sodelovanje v ženskem športu, do prizadevanj za vrnitev domov Marca Fogla, Američana, ki ga je Rusija neupravičeno zaprla. Predstavljala naj bi tudi vprašanja, za katera se je administracija zavezala, da se jih bo lotila, vključno s pritiskom prve dame, da sprejme zakon za zaščito Američanov pred globoko lažno in maščevalno pornografijo, ki jo ustvari umetna inteligenca, za gospodarstvo in varnost meja.

Trumpa podpira tudi Melania, ki je prišla s 15 gosti. Foto: Reuters