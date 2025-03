Evropski poslanci o evropski obrambi in podpori Ukrajini

Evropski poslanci se bodo na tokratnem plenarnem zasedanju v Strasbourgu posvetili zlasti evropski obrambi in podpori Ukrajini, ki sta po preobratu v zunanji politiki ZDA v zadnjem času glavni temi številnih srečanj evropskih in drugih voditeljev. Ob tem bodo poslanci predstavili pričakovanja pred vrhom EU 20. in 21. marca ter obeležili dan žensk.

Poslanci Evropskega parlamenta se bodo v torkovi skupni razpravi s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen ter predsednikom Evropskega sveta Antoniem Costo posvetili krepitvi evropske obrambe in varnosti.

Po napovedih bodo ocenili rezultate četrtkovega posebnega zasedanja Evropskega sveta o krepitvi evropske obrambe in nadaljnji podpori Ukrajini, ki ga je vodil Costa. Po koncu je sporočil, da je EU kos izzivu, podpori Ukrajini pa je nasprotovala le Madžarska, a je pri tem po besedah Coste osamljena.

Von der Leyen pa bo evropskim poslancem predstavila načrt, kako namerava EU okrepiti svoje obrambne zmogljivosti. Načrt, ki med drugim predvideva nov finančni instrument v vrednosti 150 milijard evrov za naložbe v obrambo, je v četrtek že predstavila voditeljem članic EU.

Povečanje obrambnih izdatkov podprla Tonin in Tomc

Evropski parlament bo ob tem v torek predstavil tudi svoja pričakovanja za vrh EU 20. in 21. marca, ki naj bi se poleg Ukrajine osredotočil na Bližnji vzhod, konkurenčnost Evrope, trgovinsko politiko in upravljanje migracij. V ločeni razpravi v torek popoldne bodo poslanci ter predstavniki poljskega predsedstva Sveta EU in Evropske komisije razpravljali o prihajajoči beli knjigi o prihodnosti evropske obrambe, ki naj bi jo komisija predstavila sredi marca.

Povečanje obrambnih izdatkov sta v objavah na omrežju X ta teden podprla evropska poslanca Romana Tomc (EPP/SDS) in Matej Tonin (EPP/NSi). Zadnji je ocenil, da je to nujno in edino zagotovilo za varnost. Vladimir Prebilič (Zeleni/Vesna) pa je v petek sporočil, da je dvig izdatkov za obrambo neizbežen, vendar zgolj povečanje izdatkov ne bo rešilo temeljnih izzivov. Slovenija po njegovi oceni lahko k evropski obrambi prispeva predvsem na področju civilne zaščite ter kapacitet za dvojno rabo.

O podpori Ukrajini

Evropski poslanci bodo poleg obrambe in varnosti razpravljali tudi o nadaljevanju podpore Ukrajini. Potem ko je predsednik ZDA Donald Trump nedavno ukinil vojaško pomoč Ukrajini, naj bi v sredo z resolucijo pozvali EU k trdni podpori Ukrajini ob znakih vse manjše ameriške zavezanosti Kijevu.

Evropski parlament bo pred tem v torek obeležil mednarodni dan žensk (8. marec). Na tokratno plenarno zasedanje so povabili štiri ženske, ki se v Ukrajini in Belorusiji borijo za svobodo, mir in pravičnost – med njimi je tudi vodja beloruske opozicije v izgnanstvu Svetlana Tihanovska. Poleg tega se bodo v razpravah med drugim dotaknili še predloga o novem skupnem pristopu k vračanju migrantov, letnega poročila o človekovih pravicah in demokraciji v svetu, opuščanja ruskih energentov v EU ter uporabe zamrznjenih ruskih sredstev.