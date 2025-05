Uradno: Slovenija bo že letos za obrambo namenila dva odstotka BDP

Nova obrambna in varnostna politika Slovenije temelji na krepitvi širše družbene varnosti, odpornosti celotne družbe in obrambnih zmogljivosti, za kar bosta v letu 2025 namenjena dva odstotka BDP. "Pred nami je naloga, da Slovenijo pripravimo na izzive prihodnosti z vizijo, stabilnostjo in pogumom. Obrambna sposobnost ni zgolj vojaška kategorija, temveč izraz politične zrelosti, državne odgovornosti in naše zavezanosti, da ostanemo verodostojen in zanesljiv partner v vse bolj nepredvidljivem svetu," so ob najavi višjih izdatkov za vojsko zapisali na vladi Roberta Goloba.

"Uspešno in odgovorno spopadanje z vse bolj kompleksnimi varnostnimi tveganji zahteva več kot zgolj odzivanje – zahteva dolgoročno vizijo, usklajeno delovanje vseh podsistemov nacionalne varnosti in jasno zavedanje, da je varnost temelj svobode," so danes ob uradni najavi povečanja izdatkov za obrambo na dva odstotka BDP med drugim zapisali pri vladi Roberta Goloba.

Golob je danes koalicijski partnerici seznanil z usmeritvami nove obrambne in varnostne politike za večjo odpornost Slovenije. Ključna novost po mnenju vlade je prav to: razumevanje varnosti kot celovitega koncepta, ki vključuje tako vojaške kot civilne vidike, od obrambnih kapacitet do zaščite ključne infrastrukture, energetske varnosti, kibernetske zaščite in informacijske odpornosti.

Krepitev odpornosti pa za vlado pomeni, da Slovenija ne bo le bolje pripravljena na krizne razmere, temveč bo tudi proaktivna članica zavezništva, ki s svojim znanjem in izkušnjami prispeva k skupni evropski varnosti.

Več bo znanega ob 14. uri, ko bo pred slovensko javnost stopil Golob v spremstvu podpredsednika vlade in ministra za finance Klemna Boštjančiča, ministra za obrambo Boruta Sajovica, ministrice za infrastrukturo Alenke Bratušek, ministrice za zdravstvo Valentine Prevolnik Rupel ter ministra za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igorja Papiča.

Izdatki do konca desetletja na tri odstotke BDP?

Hitrejša in bolj ambiciozna časovnica doseganja obrambnih izdatkov predvideva doseganje dveh odstotkov BDP v letu 2025. Vlada namerava izdatke postopoma dvigovati do konca desetletja. V letih 2026 na 2,2 odstotka, v 2027 na 2,4 odstotka, v 2028 na 2,6 odstotka v 2029 na 2,8 odstotka. Do leta 2030 bodo izdatki tako naraščali v smeri treh odstotkov BDP in na tej višini ostali do konca dolgoročnega razvojnega obdobja.

Kako odpornost Slovenije vidi vlada?

Ključna novost v dokumentu je področje odpornosti: "Slovenska vojska v podporo odpornosti države in družbe." Nova obrambna in varnostna politika za večjo odpornost Slovenije pa vključuje:

1) cilje zmogljivosti Slovenske vojske in načrt povečanja obrambnih izdatkov do leta 2040,

2) krepitev domačega znanja, razvoj proizvodnje in obrambne industrije in nova strategija slovenske obrambne industrije,

3) infrastrukturo, namenjeno dvojni rabi,

4) vojaške zdravstvene zmogljivosti za potrebe javnega zdravstva in civilnega prebivalstva,

5) raziskave, razvoj in inovacije, vesolje, nove tehnologije in kibernetska varnost.

Povečanje obrambnih izdatkov je vlada umestila v širši okvir premišljenega in odgovornega upravljanja javnih financ. Krepitev varnosti bo po načrtih tako potekala ob hkratnem varovanju socialne pravičnosti, demokratičnih vrednot ter zmožnosti države, da ostane odporna na sodobne varnostne, okoljske in družbene izzive.

Na vladi so poudarili, da se zavedajo dolžnosti, ki jo ima država do vseh prebivalk in prebivalcev – ne le za zaščito življenja in premoženja, ampak tudi za ohranjanje miru, demokratičnih vrednot in dostojanstva vsakega posameznika. "Ob tem ostajamo zavezani tudi naši vlogi v širši evropski in mednarodni skupnosti, vključno z izpolnjevanjem obveznosti v okviru zavezništva NATO," so med drugim zapisali na vladi.