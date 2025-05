Vsi moški državljani Hrvaške, ki bodo letos dopolnili 18 let, so začeli dobivati na dom prek navadne pošte pozive za vpis v vojaško evidenco, poroča Jutarnji list. Pozive pošilja hrvaško ministrstvo za obrambo, ki se tako pripravlja na izvedbo napovedanega dvomesečnega obveznega vojaškega usposabljanja. Hrvaška sicer še ni dokončno sprejela zakonodaje, ki ponovno uvaja obvezno vojaško urjenje. To naj bi se zgodilo enkrat jeseni, ko bo novela zakona o obrambi na mizah hrvaških poslancev.

Pozive pošiljajo tudi 17-letnikom

Ker naj bi novi zakon veljal za vse, ki bodo letos dopolnili 18 let, pozive za vpis v vojaško evidenco dobivajo tudi fantje, ki še niso polnoletni, vendar bodo 18. rojstni dan dopolnili še letos. Kljub temu se vse več staršev pritožuje in trdi – tako poročajo hrvaški mediji – da njihovi 17-letni sinovi še niso dovolj psihološko zreli, da lahko samostojno opravijo vpis v evidenco. Veliko staršev je vpis v evidenco tudi razumelo kot pristanek njihovih sinov na urjenje.

Na ministrstvu za obrambo so za Jutarnji list pojasnili, da sam vpis v vojaško evidenco še ne pomeni, da bo oseba na koncu res pozvana k vojaškemu usposabljanju. "Ob vpisu v vojaško evidenco osebe ne sprejemajo odločitve o morebitnem prihodnjem služenju vojaškega roka ali civilne službe, kar pomeni, da ne sprejemajo odločitev, ki bi zanje ustvarjale kakršnokoli obveznost," so za Jutarnji list na pomisleke staršev odgovorili s hrvaškega obrambnega ministrstva.