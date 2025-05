Premier Robert Golob se je danes odzval na objavo veleposlaništva ZDA, ki je v sredo zapisalo, da verjeti v demokracijo pomeni razumeti, da ima vsak državljan modrost in glas. Kot je dejal, bi od držav, še posebej tistih z demokracijo ves čas na jeziku, pričakoval, da se ne bodo vmešavale v notranje zadeve drugih držav.

"Vsaka država je suverena in tako kot se mi ne vtikamo v notranje razmere drugih držav, bi pričakoval od vseh, še posebej tistih, ki imajo demokracijo ves čas na jeziku, da se tega prav tako držijo," je danes na novinarski konferenci, sicer namenjeni predstavitvi varnostne in obrambne politike, dejal predsednik vlade Golob. Sporočilo, ki je razburilo premierja, je ambasada objavila le nekaj dni pred nedeljskim referendumom o dodatku k pokojninam umetnikov, ki ga je predlagala opozicijska SDS.

Ameriško veleposlaništvo v Ljubljani je v sredo na omrežju X zapisalo, da "verjeti v demokracijo pomeni razumeti, da ima vsak državljan modrost in glas". "Ne smemo se bati lastnih ljudi, tudi kadar izražajo stališča, ki niso v skladu z njihovim vodstvom," so še dodali.

Poskus vmešavanja v notranjo politiko

Zapis so opremili s črno-belo podobo volilne skrinjice in lističa. Ta vsebuje tudi zapis "demokracija temelji na svetem načelu, da je glas ljudstva pomemben", ki so ga pripisali podpredsedniku ZDA JD Vanceu.

Na ameriškem veleposlaništvu v sredo na poizvedovanje STA niso niti potrdili niti zanikali, da bi bilo sporočilo povezano z nedeljskim referendumom.

Vladne stranke so sicer že v sredo v takšni objavi le nekaj dni pred referendumom videle poskus vmešavanja v notranjo politiko. Za SDS pa je takšno sporočilo zaušnica vladi, saj dve vladni stranki pozivata k bojkotu referenduma.