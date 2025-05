Za vladajoče zapis ameriške ambasade vmešavanje v notranjo politiko, za SDS zaušnica Golobovi vladi

"Verjeti v demokracijo pomeni razumeti, da ima vsak državljan modrost in glas. Ne smemo se bati lastnih ljudi, tudi kadar izražajo stališča, ki niso v skladu z njihovim vodstvom," je na omrežju X zapisalo veleposlaništvo ZDA v Ljubljani.

Zapis so opremili s črno-belo podobo volilne skrinjice in lističa. Ta vsebuje tudi zapis: "Demokracija temelji na svetem načelu, da je glas ljudstva pomemben," ki so ga pripisali podpredsedniku ZDA JD Vanceu.

To believe in democracy is to understand that each of our citizens has wisdom and has a voice. We shouldn't be afraid of our people, even when they express views that disagree with their leadership. pic.twitter.com/e97ZAsgRWL