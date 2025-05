SDS: Razveljavitev dodatkov k pokojninam umetnikom je čisti rez pred novo pokojninsko reformo

V tednu pred referendumskim odločanjem o zakonu o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti je največja opozicijska stranka SDS v parlamentarni postopek vložila predlog za razveljavitev obstoječega zakona o izjemnem priznanju in odmeri starostne pokojnine osebam, ki imajo posebne zasluge. Ta od leta 1974 omogoča podeljevanje tovrstnih dodatkov.

Zakonski predlog po navedbah poslanca SDS Andreja Hoivika predvideva le dva člena, in sicer da se zakon razveljavi in da ta določba začne veljati 15. dan po objavi v uradnem listu. Zakon ne bi deloval retrospektivno, a po novem podeljevanje dodatkov ne bi bilo omogočeno. "Žal, to je dejstvo, vsem tistim, ki so prejeli te dodatke po ustavni pravici, teh dodatkov ne morejo odvzeti za nazaj, za vse prihodnje pa seveda ti dodatki ne bodo omogočeni," je na današnji na novinarski konferenci dejal Hoivik.

V DZ bo obravnava zakona tudi priložnost, da začnejo razpravo, "ali država želi živeti in delovati po sistemu prvo- in drugorazrednih ne glede na vrhunske dosežke umetnikov, znanstvenikov ali pa tudi nenazadnje naših športnikov, ki so ponos Sloveniji doma in po svetu", je razloge za vložitev zakona po treh tednih referendumske kampanje strnil Hoivik.

SDS bi povišala Prešernove nagrade

Še pred obravnavo njihovega zakonskega predloga v DZ pa pričakuje, da bo nov zakon v nedeljo na referendumu padel, skladno z zakonodajo pa poslanci v prihodnjem letu ne bodo smeli sprejeti zakona, ki bi bil v nasprotju z odločitvijo volivcev.

Ker pa sta Levica, iz kvote katere je tudi ministrica za kulturo Asta Vrečko, na resorju katere so pripravljali zakon, ki bo predmet referendumskega odločanja, in največja vladna stranka Svoboda v zadnjih tednih poudarjali, da je obstoječi zakon pomanjkljiv, v SDS upajo, da bo vladna koalicija "vsaj bojkotirala, če ne celo glasovala za" razveljavitev aktualnega zakona.

Kot kompromisno rešitev predlagajo razpravo o povišanju enkratne nagrade za Prešernove nagrajence.