Koalicija v referendumsko kampanjo v zavezništvu s civilno družbo

Koalicija bo v referendumsko kampanjo o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja stopila v zavezništvu s civilno družbo, med drugim društvom Srebrna nit. Volivce bodo povabili, da zakon podprejo. Pobudnikom referenduma očitajo zavajanje in manipuliranje z vsebino zakona ter poudarjajo, da ta ljudem daje možnost odločanja o svojem življenju.

Koalicija bo v kampanjo stopila v širši zasedbi s civilno družbo, pri čemer k sodelovanju vabijo civilnodružbene in druge organizacije, saj so tudi sam zakon prevzeli od civilne družbe in to vprašanje dali na posvetovalni referendum, kjer so se ljudje že večinsko izrekli, je na današnji novinarski konferenci koalicije in društva Srebrna nit pojasnila poslanka Svobode Tereza Novak.

"Politiki smo svoje naredili in zdaj je spet na ljudeh, nas volivcih, da zakon ponovno potrdimo," je dejala. Meni, da gre pri tem za odločitev, v kakšni družbi želimo živeti. "Ali želimo živeti v družbi, ki bo spoštovala človekovo življenje od začetka do smrti in bo spoštovala tudi dostojanstvo vsakega od nas, tudi ob odhajanju?" se je vprašala.

Menila je še, da gre za zakon, ki se bo neposredno najverjetneje dotikal zelo majhnega števila ljudi, posredno pa je pomemben, celo dragocen za vse.

Prihaja do manipulacij in zavajanj

Tudi predstavnik Srebrne niti Andrej Pleterski meni, da je pred volivci referendum, na katerem bodo ti odločali o svoji mogoči usodi in ne usodi nekoga drugega. "Glas za bo pomenil, da si s tem lahko zagotovi miren, ljubeč, dostojanstven konec v objemu najdražjih, konec brez trpljenja, ne samo brez trpljenja bolnika, ampak tudi brez trpljenja njegovih svojcev," je dejal.

Poslanki SD in Levice Mojca Šetinc Pašek in Nataša Sukič pa sta poudarili, da ob razpravi o zakonu prihaja do številnih manipulacij in zavajanj, kar pričakujeta tudi v sami kampanji.

Šetinc Pašek je ob tem pobudnikom očitala zastraševanje in gojenje "kulture smrti", medtem ko zakon govori o dostojanstvu življenja ter sočutnosti in empatičnosti. Prepričana je tudi, da ima zakon vse potrebne varovalke, ljudem pa daje možnost, da sami odločijo o spokojnem in dostojanstvenem končanju življenja.

"Priča smo že lažem, zavajanjem, manipulacijam predlagateljev, pa zdaj tudi dela politike, da gre za zastrupljanje, da gre za evtanazijo in celo nacistične metode," pa je poudarila poslanka Levice Nataša Sukič. Kot je dejala, obžaluje, da se hudo trpljenje in stiske ljudi zlorabljali v politične namene, namesto da bi v družbi odprli dostojanstveno razpravo o trpljenju, ki ga doživljajo terminalno bolni posamezniki.

"Verjamemo, da ljudje v Sloveniji razumejo, kaj je trpljenje, da razumejo, kaj je izguba dostojanstva, in da si želijo imeti izbiro," je dejala o pričakovanem rezultatu referenduma.

Šetinc Pašek in Sukič sta poudarili tudi, da zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja v nobeni obliki ne izključuje paliativne oskrbe, saj je cilj obojega lajšati trpljenje terminalno bolnih, za katere medicina nima več rešitve.

Moje življenje, moja pravica

Vse tri stranke koalicije in tudi društvo Srebrna nit bodo v referendumsko kampanjo stopili kot organizatorji, zakon pa bodo zagovarjali v skupnih nastopih. Danes so si tako že pripeli broške s sloganom Moje življenje, moja pravica, ki ga že nekaj časa predstavljajo v Srebrni niti. Po besedah Novak se za zdaj še odločajo o tem, ali bodo enakega uporabili tudi v kampanji.

DZ bo danes z odlokom razpisal referendum o zakonu o pomoči pri končanju življenja, ki bi polnoletnemu bolniku, sposobnemu odločanja o sebi, dal pravico do prostovoljnega končanja življenja, če zaradi hude neozdravljive bolezni ali druge trajne okvare zdravja neznosno trpi. Odbor za zdravstvo predlaga, da se referendumsko glasovanje izvede 23. novembra.

Referendumsko vprašanje bi se glasilo: "Ali ste za to, da se uveljavi zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki ga je sprejel državni zbor na seji dne 24. julija 2025?" Za uspeh zakonodajnega referenduma je potreben zavrnitveni kvorum. To pomeni, da je zakon na referendumu zavrnjen, če proti njemu glasuje večina volivcev, ki so veljavno glasovali, pod pogojem, da proti zakonu glasuje najmanj petina vseh volivcev.