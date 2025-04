V Društvu likovnih umetnikov Ljubljana državljane pozivajo k bojkotu referenduma o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti. Prepričani so, da je bojkot referenduma podpora kulture in ustvarjalcev vseh umetniških področij.

Poklicni ustvarjalci vseh umetniških področij so visoko izobraženi posamezniki, ki s svojimi ustvarjalnimi dosežki in avtorskimi projekti kulturno bogatijo okolja in prispevajo nove, kritične vsebine tako doma kot v mednarodnem prostoru, so v sporočilu za javnost poudarili v društvu. Ti ustvarjalci si po njihovem mnenju za svoje delo zaslužijo dodatek k pokojnini.

Pobudniki referenduma izkazujejo globoko nerazumevanje polja ustvarjalnosti in kulture ter pod vprašaj postavljajo dejstva, ki so za poklicne športnike in znanstvenike že dosežena, poudarjajo v društvu. Pobudnikom očitajo izkoriščanje novega zakona, ki bi lahko uredil področje, za svojo predvolilno kampanjo, ki bo davkoplačevalce stala 6,7 milijona evrov.

Referendum bo 11. maja

Na njem bodo volivci odločali, ali so za uveljavitev zakona, ki ureja pravico do tega dodatka ter določa pogoje in postopek za njegovo priznanje. Referendum je zahtevala SDS s podporo več kot 40 tisoč volivcev. Zakonu nasprotuje tudi NSi, podpira pa ga vladna koalicija. Za uspešnost referenduma mora proti zakonu glasovati večina volivcev, ki so veljavno glasovali, pod pogojem, da proti zakonu glasuje najmanj petina vseh volivcev.