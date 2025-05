Kdo poziva na referendum in kdo ne

Udeležba na referendumu je državljanska dolžnost, v zadnjem tednu referendumske kampanje pred nedeljskim splošnim odločanjem poudarjajo v koalicijski SD.

"Težko rečem, da je to zloraba instituta. Verjamem, da bodo državljani šli na volitve in bodo podprli ta zakon, da bo obveljal, in tukaj ne vidim nobenih težav. Socialni demokrati smo tudi jasno dali svoje mnenje: pojdite volit, obkrožite za in to je to," je v današnji izjavi za medije v DZ dejal strankin poslanec Bezjak Zrim.

V Svobodi vztrajajo pri bojkotu

Medtem v Svobodi v zadnjih dneh kampanje pred nedeljskim referendumskim odločanjem vztrajajo pri bojkotu in poudarjajo, da je referendum o dodatkih k pokojninam umetnikov zavajanje. Menijo, da volivci ne bodo odločali o ničemer, ob uspehu referenduma bi namreč ostal v veljavi obstoječi zakon. Predlog za razveljavitev tega pa kaže na stisko SDS, menijo.

V imenu največje vladne stranke Gibanje Svoboda sta v zadnjih dneh referendumske kampanje poziv k bojkotu in argumente o nujnosti zakona o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti nanizala podpredsednika stranke Sara Žibrat in Matej Arčon.

"Tisti, ki se namerava v nedeljo udeležiti referenduma, ne bo odločal o ničemer. V primeru, da bo referendum uspešen, bo še vedno veljal star zakon. Gre za manipulacijo opozicijske stranke in strategijo, ki jo ima že dlje časa na področju upokojencev," je na novinarski konferenci stranke dejal Arčon.

Tako je prepričan, da je SDS tokrat šla predaleč, tudi z vložitvijo predloga za razveljavitev obstoječe zakonske podlage za podeljevanje tovrstnih dodatkov. To po njegovih besedah kaže na stisko SDS, ki da je ugotovila, da se je "polomila na referendumski temi". "Ker če bi mislili resno, bi ta zakon vložili, še preden je bil nov zakon sprejet," je dejal. Žibrat pa je ocenila, da gre zgolj za pomiritev lastne baze, ki je ugotovila, da tudi starega zakona ne podpira.

Kljub očitkom o nedemokratičnosti takšne poteze pa v Svobodi vztrajajo pri pozivih k bojkotu referenduma, saj da bo "neudeležba najbolj bolela" politične tekmece. Po besedah Žibrat tako sporočajo, da ne bo dosežen kvorum in bo torej obveljal nov zakon, pa tudi da ne nameravajo sodelovati v "politični igri SDS, manipulacijah in ideološkem boju, ki so ga začeli biti na plečih slovenskih umetnikov, slovenske kulture in slovenskega naroda".

Prepričani so, da referendum od začetka temelji na zavajanju

"Mogoče se lahko zdi nenavadno, da pozivaš ne iti, je pa treba po drugi strani imeti toliko politične modrosti, da se točno zavedaš, kdaj je primeren čas, da državljane pozivaš, da gredo na volišča," je poudaril Arčon. Žibrat pa je zatrdila, da bodo "brez zadržkov pozivali ljudi na volitve za vse relevantne družbene teme".

V Svobodi so tudi prepričani, da sam referendum že od začetka temelji na zavajanju, saj da ljudje, ki so oddali podpis za razpis referenduma, niso bili seznanjeni s tem, da dodatki že obstajajo. Ocenjujejo, da bo, ne glede na rezultat, referendumska nedelja poraz za SDS.

"Težko govorim v imenu koalicije"

O tem, ali se koalicijske stranke niso dogovorile za enotno taktiko v referendumski kampanji in torej enoten poziv k bojkotu, pa je poslanec Damjan Bezjak Zrim dejal, da je to v rokah vsake posamezne stranke. "Socialni demokrati smo vedno pozivali ljudi, naj izrazijo svojo voljo, in to smo storili tudi zdaj. Težko pa govorim v imenu koalicije, lahko govorim v imenu SD."

V poslanski skupini pa se po poslančevih besedah še niso pogovorili o predlogu SDS za razveljavitev dosedanjega zakona, ki je omogočal podeljevanje dodatkov k pokojninam umetnikov. "Vsekakor naj se najprej volivci odločijo v nedeljo na referendumu," je sklenil.

Kampanja pred nedeljskim referendumom o zakonu o dodatkih k pokojninam za izjemne umetniške dosežke, ki ga je pripravila vlada in je bil sprejet v DZ, poteka le še ta teden. Naknadni zakonodajni referendum je zahtevala SDS s podpisi volivcev.