Avtorji:
K. M., STA

Ponedeljek,
20. 10. 2025,
12.15

SD odstop poslanec Jani Prednik

Znano je, kdo bo Prednika nadomestil v poslanskih klopeh in na čelu SD

Jani Prednik | Jani Prednik je odstopno izjavo podal po kazenski ovadbi bivše partnerke zaradi psihičnega in fizičnega nasilja. | Foto STA

Jani Prednik je odstopno izjavo podal po kazenski ovadbi bivše partnerke zaradi psihičnega in fizičnega nasilja.

Foto: STA

DZ se je seznanil z odstopom poslanca SD Janija Prednika. Odstopno izjavo je dal po poročanju medijev o ovadbi bivše partnerke zaradi psihičnega in fizičnega nasilja. S seznanitvijo je dozdajšnjemu vodji poslancev SD prenehal mandat. V poslanskih klopeh ga bo nasledila svetnica SD v Velenju Janja Rednjak, na čelu poslanske skupine SD pa Meira Hot.

Skladno s predvidenimi postopki mora zdaj predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič obvestiti Državno volilno komisijo (DVK), ta pa, kdo od kandidatov z liste SD ima pravico do poslanskega mandata.

Prednika bo nasledila strankina občinska svetnica v Velenju Janja Rednjak

Glede na podatke o rezultatih zadnjih državnozborskih volitev, objavljenih na spletni strani DVK, je naslednja v vrsti za poslanski mandat podpredsednica SD Andreja Katič, ki je na volitvah leta 2022 prejela 1.618 glasov, a ker je hkrati ministrica za pravosodje poslanskega mandata ne bo prevzela. Tako bo Prednika nasledila naslednja v vrsti, strankina občinska svetnica v Velenju Janja Rednjak, ki je na volitvah prejela 1.090 glasov, je pred sejo DZ potrdil predsednik stranke SD Matjaž Han.

Obenem je potrdil, da bo na čelu poslanske skupine po načrtih nasledila podpredsednica SD in DZ Meira Hot.

Za odstop se je odločil v ponedeljek 

Prednik se je za odstop s poslanske funkcije odločil v ponedeljek po medijskem poročanju o ovadbi, ki jo je zoper njega vložila bivša partnerka. Očita mu psihično in fizično nasilje. Prednik je v odzivu zapisal, da ni bil nikoli nasilen, je pa "v stiski odreagiral narobe". Obenem je navedel, da ne odstopa, ker bi bil kriv, pač pa, ker ima dolžnost zaščiti institucijo, ki ji služi, politiki pa ne smejo postati ujetniki osebnih zgodb in medijskih obračunov.

Ob tem so se zvrstile obsodbe nasilja nad ženskami.

Kakršnokoli nasilje so kot nesprejemljivo in v nasprotju z vrednotami stranke, označili tudi v Prednikovi matični SD. Njegovo odločitev za odstop so ocenili za pravilno potezo. Obenem so dodali, da se zaradi spoštovanja vseh vpletenih in korektnosti vseh postopkov nadalje do te zadeve ne bodo opredeljevali.

Prednik je bil sicer prvič v DZ izvoljen na državnozborskih volitvah leta 2018, poslanski mandat je obnovil tudi na volitvah leta 2022, pri čemer je z 2.894 glasovi volivcev oz. 19,43 odstotki zabeležil najboljši rezultat med kandidati SD. Dvakrat se je tudi neuspešno potegoval za predsednika SD, v preteklosti je bil tudi strankin podpredsednik.

Jani Prednik
Novice Jani Prednik zaradi obtožb nekdanje partnerke o nasilju odstopil s položaja

SD odstop poslanec Jani Prednik
