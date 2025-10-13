Jani Prednik zaradi obtožb nekdanje partnerke o nasilju odstopil s položaja

Vodja poslanske skupine SD Jani Prednik je po poročanju več medijev ovaden zaradi psihičnega in fizičnega nasilja. Kazensko ovadbo je vložila njegova nekdanja partnerka, med dejanji, ki mu jih očita, pa so klofute, grožnje in vpitje, da jo bo skalpiral in ubil, dvakrat naj bi ji grozil tudi s kuhinjskim nožem, poroča N1. Prednik se je za svoja dejanja opravičil in dejal, da jih obžaluje. Pojasnilo o ovadbi je poslal tudi medijem in v njem med drugim zapisal, da odstopa s položaja poslanca: "Ne zato, ker bi bil kriv, ampak zato, ker politiki ne smemo postati ujetniki osebnih zgodb in medijskih obračunov."

Kazenski ovadbi, ki jo je nekdanja partnerka Janija Prednika vložila 10. septembra, so priložena sporočila, dopisovanja, fotografije in posnetki, ki so jih v uredništvu N1 videli in slišali. "Ti ne boš preživela današnje noči ... zlomil ti bom telefon, pa vse ti bom zlomil ... tvoj umor sem že naročil, samo še plačati ga moram ..." je po poročanju omenjenega portala v enem od njunih zadnjih prepirov, ki ga je bivša partnerka tudi posnela, januarja letos dejal poslanec. Po njenih besedah naj bi jo tudi udaril, ji zvil roke in jo butnil ob steno.

Na posnetku naj bi bilo slišati tudi pogovor Prednika z enim od svojih družinskih članov, na katerem vpije, da bo svojo partnerko ubil in skalpiral. V hišo naj bi takrat prihiteli njuni sorodniki, takratna partnerka pa mu je zagrozila s prijavo. Kot je povedala za omenjeni portal, mu poleg psihičnega in fizičnega nasilja očita tudi t. i. gaslighting. To je manipulacija nekoga, da dvomi o njegovem dojemanju realnosti.

Priznava, da je odreagiral napačno

"V svojem osebnem življenju sem se znašel v odnosu, ki je prerasel v vir nenehnih konfliktov, pritiskov, poniževanj in obtožb. Dolgotrajna izčrpanost in občutek nemoči so me pripeljali do napačnih odzivov, ki jih obžalujem. Vem, da bi moral iz takšne zveze oditi veliko prej, namesto da sem vztrajal. Nikoli nisem imel fizičnega obračuna z nikomer, a priznam, da sem v stiski odreagiral narobe. To je zame grenka lekcija, ki jo sprejemam kot človek, ki se uči tudi iz lastnih napak." Foto: Ana Kovač Po vloženi ovadbi je Prednik medijem poslal pojasnilo, v katerem je med drugim zapisal, da odstopa s položaja poslanca. "Ko človek bere besede, ki ga prikazujejo kot pošast, ga to zareže globoko. V teh dneh sem doživel točno to. Boli me, ker vem, da to nisem jaz. Nikoli nisem bil nasilen – ne fizično, ne psihično. To preprosto ni moj značaj in ne moje življenje," je dejal.

V nadaljevanju je zapisal, da se je znašel v odnosu, ki je prerasel v vir nenehnih konfliktov, pritiskov, poniževanj in obtožb: "Dolgotrajna izčrpanost in občutek nemoči so me pripeljali do napačnih odzivov, ki jih obžalujem. Vem, da bi moral iz takšne zveze oditi veliko prej, namesto da sem vztrajal. Nikoli nisem imel fizičnega obračuna z nikomer, a priznam, da sem v stiski odreagiral narobe. To je zame grenka lekcija, ki jo sprejemam kot človek, ki se uči tudi iz lastnih napak."

Kot pravi, s položaja ne odstopa, ker bi bil kriv, ampak zato, "ker politiki ne smemo postati ujetniki osebnih zgodb in medijskih obračunov". "Pravijo, da je resnico najtežje dokazovati, ko si enkrat obtožen. Vem, da bo pot dolga in boleča, a verjamem, da bo resnica prišla na dan – ne na družbenih omrežjih, ne v medijih, ampak tam, kjer je za to pravo mesto. Kot politik vem, da imam dolžnost zaščititi institucijo, ki ji služim, in ljudi, ki so mi zaupali."

V poslanski skupini SD se na Predniku očitana dejanja še niso odzvali, bo pa popoldne potekala redna seja predsedstva stranke, na kateri bodo, kot so pojasnili za STA, obravnavali tudi omenjeno zadevo.

Se je pa na ovadbo med drugim odzvala Asta Vrečko, ki je v objavi na družbenih omrežjih poudarila, da do nasilja nad ženskami ne smemo imeti nobene tolerance: "V medijih opisano intimnopartnersko nasilje je pretresljivo in popolnoma nesprejemljivo. Odstop poslanca SD Janija Prednika je edina možna poteza." Da je tovrstno delovanje nesprejemljivo in ga je treba obsoditi, so zapisali tudi v Inštitutu 8. marec, kjer so Prednika prav tako pozvali k odstopu.