Avtor:
A. P. K.

Četrtek,
9. 10. 2025,
10.45

Osveženo pred

19 minut

Četrtek, 9. 10. 2025, 10.45

19 minut

slovenska policija | Mladoletnika, ki je osumljen hude telesne poškodbe, so v sredo privedli k preiskovalnemu sodniku. | Foto STA

Mladoletnika, ki je osumljen hude telesne poškodbe, so v sredo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Foto: STA

S celjske policijske uprave so sporočili, da so osumljenega mladoletnika, ki je udaril 82-letnega občana – ta je po udarcu kasneje umrl v bolnišnici – včeraj privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil hišni pripor. Starejši moški je umrl v bolnišnici, mladoletnik pa je osumljen storitve kaznivega dejanja posebno hude telesne poškodbe. Policija je še pred tem končala preiskovalna dejanja in opravila razgovore še z drugima na kraju kaznivega dejanja prisotnima mladoletnikoma.

Tragični dogodek, v katerem je po udarcu mladoletnika v bolnišnici umrl 82-letnik, se je zgodil v soboto na Savinjskem nabrežju v Celju.

Mlajša fanta in dekle so v soboto na Savinjskem nabrežju srečali starejšega moškega. Po pogovoru je mladoletnik starejšega, 82-letnega občana udaril. Moški je padel in poškodovan obležal. Poškodovanega so z reševalnim vozilom odpeljali v celjsko bolnišnico, kjer je zaradi poškodb ponoči umrl, so še takrat sporočili s PU Celje.

Policisti in kriminalisti so takoj začeli zbiranje obvestil in druga preiskovalna dejanja ter za pomoč zaprosili tudi morebitne očividce. Na podlagi objav v medijih in na družbenih omrežjih se je osumljeni v ponedeljek sam javil policiji. V poznih popoldanskih urah so mu policisti odvzeli prostost.

