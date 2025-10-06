Celje: fant udaril 82-letnega moškega, ta je po udarcu z glavo ob tla umrl

V soboto zvečer so policijo iz regijskega centra za obveščanje obvestili o poškodovanju starejšega moškega na Savinjskem nabrežju v Celju. Eden od mlajših fantov, ki je bil na Savinjskem nabrežju v družbi še enega fanta in dekleta, je 82-letnega moškega udaril, da je ta padel in z glavo udaril ob tla. Po tem so ga z reševalnim vozilom odpeljali v celjsko bolnišnico, kjer pa je ponoči umrl.

Po navedbah policije so mlajša fanta, eden izmed njiju je vozil e-skiro, in dekle svetlorjavih dolgih las na Savinjskem nabrežju, v bližini naslova Muzejski trg 1a v Celju, v soboto okoli 20.30 srečali starejšega moškega. Po dosedanjih podatkih policije je eden od fantov moškega udaril, tako da je ta padel, z glavo udaril ob tla in obležal. Poškodovanega 82-letnega moškega so z reševalnim vozilom odpeljali v celjsko bolnišnico, kjer je ponoči umrl, so sporočili s policije.

Policija vodi preiskavo, ki poteka v smeri suma storitve kaznivega dejanja posebno hude telesne poškodbe po kazenskem zakoniku.

Policija poziva mlajša fanta in dekle ter morebitne očividce

"Na podlagi podatkov občana, ki je dogajanje videl, pozivamo mlajša fanta in dekle, da se zaradi razjasnitve vseh okoliščin oglasijo na Policijski postaji Celje, prav tako pozivamo vse očividce oziroma vse, ki o dejanju karkoli vedo, da pokličejo na telefonsko številko 113 oziroma na anonimno številko policije 080 12 00," so še sporočili s Policijske uprave Celje.