Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Nedelja,
5. 10. 2025,
7.58

Osveženo pred

6 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Tbilisi parlament spopadi policija protestniki volitve Gruzija

Nedelja, 5. 10. 2025, 7.58

6 minut

Brutalni spopad med policijo in protestniki #video

Avtor:
Na. R.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Na dan lokalnih volitev v Gruziji se je zgodil spopad med policijo in protestniki, potem ko je vladajoča stranka Gruzijske sanje sporočila, da je na volitvah zmagala v vseh občinah. Kmalu po zaprtju volišč je skupina protestnikov v soboto poskusila vdreti v predsedniško palačo v prestolnici Tbilisi.

Ob lokalnih volitvah, ki jih je opozicija označila kot zadnji poskus rešitve demokracije, se je na ulicah zbralo več deset tisoč ljudi. Med drugim so protestniki poskusili vstopiti v predsedniško palačo, policija je proti njim posredovala s solzivcem.

Gruzija, volitve, izgredi, policija | Foto: Reuters Foto: Reuters Gruzija, volitve, izgredi, policija | Foto: Reuters Foto: Reuters

Običajno manj pomembne lokalne volitve so dobile veliko težo po mesecih racij v neodvisnih medijih, sprejetju zakonov, ki po oceni kritikov omejujejo civilno družbo, ter zaprtju več nasprotnikov in aktivistov.

Mihail Sakašvili | Foto: Reuters Mihail Sakašvili Foto: Reuters "Obstajajo trenutki, ko je treba ukrepati tukaj in zdaj," je v četrtek na omrežju Facebook sporočil zaprti nekdanji predsednik države Mihail Sakašvili. "4. oktobra pojdimo na ulice in vztrajajmo do konca. Svoboda - zdaj ali nikoli!" je sporočil. Pri tem je dodal, da bodo oblasti aretirale še veliko več ljudi in pregnale preostale, zahod pa da se jim bo "dokončno odrekel".

Premier Irakli Kobahidze je organizatorje protesta obtožil radikalizma. "Njihov poskus revolucije bo zagotovo propadel," je dejal po poročanju AFP. Protestnike je tudi posvaril pred "prestajanjem večletnih kazni za rešetkami".

Gruzija, volitve, izgredi, policija | Foto: Reuters Foto: Reuters Gruzija, volitve, izgredi, policija | Foto: Reuters Foto: Reuters

Resna politična kriza

Vladajoča stranka Gruzijske sanje se na lokalnih volitvah sooča s prvim volilnim preizkusom po spornih parlamentarnih volitvah pred enim letom, ki so državo potisnile v politično krizo in zaustavile njeno približevanje Evropski uniji.

Salome Zurabišvili | Foto: Reuters Salome Zurabišvili Foto: Reuters Stranka Gruzijske sanje je na lanskih volitvah razglasila zmago, a proevropska opozicija zanika tako njihovo zmago kot legitimnost parlamenta, čemur je pred odhodom s položaja decembra lani pritrdila tudi nekdanja predsednica države Salome Zurabišvili. Po vsej državi so po razglasitvi izida volitev izbruhnili množični protesti. Ti so se še okrepili novembra, ko je premier Irakli Kobahidze naznanil, da Gruzija zamika nadaljevanje procesa pridruževanja EU na leto 2028.

inavguracija, predsednik Gruzije, Mihail Kevelašvili
Novice Sredi politične krize zaprisegel novi gruzijski predsednik #video
Bidzin Ivanišvili
Novice ZDA sankcionirale gruzijskega milijarderja Ivanišvilija

Tbilisi parlament spopadi policija protestniki volitve Gruzija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.