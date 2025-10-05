Brutalni spopad med policijo in protestniki #video

Na dan lokalnih volitev v Gruziji se je zgodil spopad med policijo in protestniki, potem ko je vladajoča stranka Gruzijske sanje sporočila, da je na volitvah zmagala v vseh občinah. Kmalu po zaprtju volišč je skupina protestnikov v soboto poskusila vdreti v predsedniško palačo v prestolnici Tbilisi.

Ob lokalnih volitvah, ki jih je opozicija označila kot zadnji poskus rešitve demokracije, se je na ulicah zbralo več deset tisoč ljudi. Med drugim so protestniki poskusili vstopiti v predsedniško palačo, policija je proti njim posredovala s solzivcem.

Običajno manj pomembne lokalne volitve so dobile veliko težo po mesecih racij v neodvisnih medijih, sprejetju zakonov, ki po oceni kritikov omejujejo civilno družbo, ter zaprtju več nasprotnikov in aktivistov.

Mihail Sakašvili Foto: Reuters "Obstajajo trenutki, ko je treba ukrepati tukaj in zdaj," je v četrtek na omrežju Facebook sporočil zaprti nekdanji predsednik države Mihail Sakašvili. "4. oktobra pojdimo na ulice in vztrajajmo do konca. Svoboda - zdaj ali nikoli!" je sporočil. Pri tem je dodal, da bodo oblasti aretirale še veliko več ljudi in pregnale preostale, zahod pa da se jim bo "dokončno odrekel".

Premier Irakli Kobahidze je organizatorje protesta obtožil radikalizma. "Njihov poskus revolucije bo zagotovo propadel," je dejal po poročanju AFP. Protestnike je tudi posvaril pred "prestajanjem večletnih kazni za rešetkami".

Resna politična kriza

Vladajoča stranka Gruzijske sanje se na lokalnih volitvah sooča s prvim volilnim preizkusom po spornih parlamentarnih volitvah pred enim letom, ki so državo potisnile v politično krizo in zaustavile njeno približevanje Evropski uniji.

Salome Zurabišvili Foto: Reuters Stranka Gruzijske sanje je na lanskih volitvah razglasila zmago, a proevropska opozicija zanika tako njihovo zmago kot legitimnost parlamenta, čemur je pred odhodom s položaja decembra lani pritrdila tudi nekdanja predsednica države Salome Zurabišvili. Po vsej državi so po razglasitvi izida volitev izbruhnili množični protesti. Ti so se še okrepili novembra, ko je premier Irakli Kobahidze naznanil, da Gruzija zamika nadaljevanje procesa pridruževanja EU na leto 2028.