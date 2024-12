Kavelašvili, ki ga je na položaj izvolil volilni kolegij, naj bi v kratkem zaprisegel na položaj predsednika v parlamentu, kjer ima večino vladajoča stranka Gruzijske sanje. Po sporni zmagi na oktobrskih parlamentarnih volitvah stranka tako še krepi oblast in obenem politično krizo.

Mihail Kavelašvili Foto: Reuters

Novemu predsedniku poleg številnih protestnikov nasprotuje tudi Zurabišvili, ki je dolgo govorila, da se ne namerava umakniti s položaja predsednice, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pred palačo so se medtem zbrali protestniki, ki so nestrpno pričakovali govor dosedanje predsednice, ki je noč preživela v palači. Številni so s seboj prinesli zastave Evropske unije, slišati pa je tudi vzklike "Gruzija".

Foto: Reuters

Zurabišvili je v svojem govoru sporočila, da se umika iz palače, ampak da se bo še naprej borila. Pri tem je poudarila, da je edina legitimna predsednica države, poroča AFP. Salome Zurabišvili Foto: Reuters

Več tisoč Gruzijcev se je že v soboto zbralo v gruzijski prestolnici, kjer so sklenili človeško verigo v podporo članstvu v Evropski uniji.

Številne obtožbe opozicije

Razmere so v Gruziji še posebej napete po spornih oktobrskih parlamentarnih volitvah, na katerih so prepričljivo zmagale Gruzijske sanje. Opozicija in Zurabišvili namreč trdita, da je bilo glasovanje prirejeno, na nepravilnosti so opozorili tudi mednarodni opazovalci.

Proevropska predsednica podpira tudi protestnike, ki že več tednov protestirajo zaradi napovedi premierja Iraklija Kobahidzeja, da bo vlada aktivnosti v zvezi s približevanjem države EU odložila na leto 2028.

Notranje ministrstvo je poročalo o več kot 400 aretacijah, medtem ko je organizacija Amnesty International obtožila varnostne sile, da mučijo pridržane.

Poročila o brutalnosti policije so naletela tudi na mednarodne obsodbe. ZDA in več evropskih držav je uvedlo prepoved izdaje vizumov za uradnike Gruzijskih sanj.