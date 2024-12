Petkove demonstracije pred parlamentom v Tbilisiju so bile po poročanju AFP večinoma mirne, dokler policija ni začela prazniti območja. Varnostne sile so s solzivcem in vodnimi topovi razgnale več tisoč ljudi. Sledili so spopadi, med katerimi je policija prijela več ljudi, protestniki pa so sprožili ognjemet.

Kot so danes po poročanju AFP sporočili z gruzijskega notranjega ministrstva, so skupno pridržali 48 ljudi "zaradi neupoštevanja zakonitih policijskih ukazov in huliganstva". Policija je doslej na protestih pridržala več sto ljudi, poškodovani so številni protestniki in tudi policisti.

Napete razmere od oktobra

Več držav in mednarodnih organizacij je v zadnjih dneh opozorilo na nesorazmerno uporabo sile gruzijske policije, med njimi tudi ZDA. Kobahidze očitke zavrača.

Razmere so sicer v Gruziji napete že od spornih oktobrskih parlamentarnih volitev, na katerih je zmagala vladajoča stranka Gruzijske sanje. Proevropska opozicija trdi, da je bilo glasovanje prirejeno in zahteva ponovno izvedbo volitev, na nepravilnosti so opozorili tudi mednarodni opazovalci.

Kobahidze je možnost ponovitve volitev odločno zavrnil, ustavno sodišče pa je zavrnilo zahteve za razveljavitev izida, ki sta jih vložila predsednica države Salome Zurabišvili in opozicija.