V Gruziji novi protesti, predsednica ne namerava zapustiti položaja

Gruzijska predsednica Salome Zurabišvili se je v soboto označila za edino legitimno predstavnico oblasti v Gruziji in dejala, da ne bo zapustila položaja do ponovne izvedbe parlamentarnih volitev. Njenega naslednika naj bi sicer izbrali sredi meseca. Ob tem so v državi znova potekali protesti proti napovedanemu zamiku pristopnih pogajanj z EU.

Zurabišvili je v intervjuju za francosko tiskovno agencijo AFP dejala, da ne bo zapustila položaja, dokler ne bodo v državi ponovili parlamentarnih volitev. Predsednica namreč ne priznava izida volitev in na ustavnem sodišču izpodbija izid volitev, na katerih je konec oktobra zmagala stranka Gruzijske sanje premierja Iraklija Kobahidzeja.

"Če volitve ne odražajo volje ljudi, potem niso legitimni niti parlament, niti vlada, niti predsednik države, ki ga bodo izvolili prihodnji teden," je poudarila.

Novoizvoljeni 150-članski parlament naj bi namreč 14. decembra kot del 300-članskega volilnega kolegija izvolil novega predsednika države, potem ko so Gruzijske sanje leta 2017 s spremembo ustave dosegle, da predsednika ne izbirajo več volivci.

Stranka je sredi tedna za svojega kandidata imenovala nekdanjega nogometaša in skrajno desnega lojalista Mihaila Kavelašvilija. Po izvolitvi, ki je z novim sistemom praktično zagotovljena, naj bi Kavelašvili petletni mandat nastopil 29. decembra.

V soboto že tretji dan zapored protesti

V Gruziji so v soboto zvečer že tretji dan zapored potekali protesti, potem ko je premier Kobahidze v četrtek napovedal odložitev aktivnosti v zvezi s približevanjem države EU na leto 2028.

Na ulicah prestolnice Tbilisi se je zbralo več tisoč ljudi, izbruhnili so tudi spopadi med protestniki in policijo. Policisti so protestnike pretepali in nanje streljali z gumijastimi naboji ter vodnimi topovi. Več kot sto so jih aretirali.

V EU in ZDA so kritizirali pretirano uporabo sile proti protestnikom, iz Washingtona pa so ob tem sporočili še, da prekinjajo strateško partnerstvo z Gruzijo.

"Gruzijci v veliki večini podpirajo povezovanje z Evropo. Odločitev o prekinitvi pristopnega procesa k EU je v nasprotju z obljubo, zapisano v ustavi, da si bo Gruzija prizadevala za popolno vključitev v EU in Nato," je sporočil tiskovni predstavnik State Departmenta Matthew Miller.