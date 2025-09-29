Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. K., STA

Ponedeljek,
29. 9. 2025,
12.15

Osveženo pred

46 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
rop Policijska uprava Novo mesto nasilje

Ponedeljek, 29. 9. 2025, 12.15

46 minut

V Novem mestu skupina fantov oropala dva mladostnika: grozili so jima s smrtjo

Avtorji:
R. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
denar | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Novomeška policija poroča o novem ropu, ki ga je zagrešila skupina mladostnikov, starih med 12 in 14 let. Žrtvi sta bila dva mladostnika, ki jima je skupina vzela denar, nato pa je eden dobil še klofuto in udarec s palico.

Kot so sporočili s Policijske uprave Novo mesto, sta se v petek malo pred 15. uro na Policijski postaji Novo mesto zglasila mladostnika in povedala, da sta bila okoli 14. ure na Zupančičevem sprehajališču v Novem mestu, kjer ju je obkrožila skupina neznanih mladostnikov. Od njiju so zahtevali denar in jima grozili.

Zagrozili so jima s smrtjo

Sprva denarja nista hotela dati, ker pa so grožnje stopnjevali, se je eden izmed njiju prestrašil in iz žepa vzel bankovec za pet evrov, ki mu ga je eden iz skupine na silo vzel iz roke. V tem času je drugi nasilnež pretipal drugega mladostnika in od njega zahteval, da mu izroči telefon, ki ga je imel v žepu. Tudi njega so prestrašili, zato je iz žepa vzel telefon in izpod njegovega ovitka bankovec za deset evrov, ki mu ga je nasilnež izpulil iz roke, drugi nasilnež pa ga je klofnil in udaril s palico. Skupina nasilnežev je nato odšla, še prej pa so mladoletnikoma zagrozili, da ju bodo ubili, če bosta o tem obvestila policijo.

Mladostnike so že izsledili

Policisti so takoj začeli zbirati obvestila in iskati osumljence. Ugotovili so, da so dejanje storili mladostniki, stari med 12 in 14 let, ki so jih izsledili in z njimi izvedli postopke. Osumljeni so kaznivega dejanja ropa, zato bodo o tem obvestili pristojno državno tožilstvo, so sporočili.

Slovenska policija
Novice Grozljiv napad: pretepli študenta iz Indije, okrvavljen pristal na urgenci
slovenska policija
Novice Streljanje v romskem naselju, policisti našli devet tulcev nabojev
rop Policijska uprava Novo mesto nasilje
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.