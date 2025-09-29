V Novem mestu skupina fantov oropala dva mladostnika: grozili so jima s smrtjo

Novomeška policija poroča o novem ropu, ki ga je zagrešila skupina mladostnikov, starih med 12 in 14 let. Žrtvi sta bila dva mladostnika, ki jima je skupina vzela denar, nato pa je eden dobil še klofuto in udarec s palico.

Kot so sporočili s Policijske uprave Novo mesto, sta se v petek malo pred 15. uro na Policijski postaji Novo mesto zglasila mladostnika in povedala, da sta bila okoli 14. ure na Zupančičevem sprehajališču v Novem mestu, kjer ju je obkrožila skupina neznanih mladostnikov. Od njiju so zahtevali denar in jima grozili.

Zagrozili so jima s smrtjo

Sprva denarja nista hotela dati, ker pa so grožnje stopnjevali, se je eden izmed njiju prestrašil in iz žepa vzel bankovec za pet evrov, ki mu ga je eden iz skupine na silo vzel iz roke. V tem času je drugi nasilnež pretipal drugega mladostnika in od njega zahteval, da mu izroči telefon, ki ga je imel v žepu. Tudi njega so prestrašili, zato je iz žepa vzel telefon in izpod njegovega ovitka bankovec za deset evrov, ki mu ga je nasilnež izpulil iz roke, drugi nasilnež pa ga je klofnil in udaril s palico. Skupina nasilnežev je nato odšla, še prej pa so mladoletnikoma zagrozili, da ju bodo ubili, če bosta o tem obvestila policijo.

Mladostnike so že izsledili

Policisti so takoj začeli zbirati obvestila in iskati osumljence. Ugotovili so, da so dejanje storili mladostniki, stari med 12 in 14 let, ki so jih izsledili in z njimi izvedli postopke. Osumljeni so kaznivega dejanja ropa, zato bodo o tem obvestili pristojno državno tožilstvo, so sporočili.