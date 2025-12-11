Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
St. M., STA

Četrtek,
11. 12. 2025,
14.04

homofobija nasilje vandalizem Kinodvor filmski festival LGBTIQ+

Četrtek, 11. 12. 2025, 14.04

Med festivalom LGBT filma znova uničena mavrična zastava na pročelju Kinodvora

uničena zastava LGBTIQ+ | Tokratno uničenje mavrične zastave ni osamljen primer. Pred dvema letoma je skupina mladih ob začetku festivala s pročelja Kinodvora strgala mavrično zastavo in jo zažgala. | Foto Društvo ŠKUC

Tokratno uničenje mavrične zastave ni osamljen primer. Pred dvema letoma je skupina mladih ob začetku festivala s pročelja Kinodvora strgala mavrično zastavo in jo zažgala.

Foto: Društvo ŠKUC

V Kinodvoru poteka letošnji 41. Festival LGBT filma, najstarejši filmski festival v Sloveniji, ki je bil znova tarča vandalizma. Vandali so namreč danes ponoči, enako kot leta 2023, uničili mavrično zastavo na pročelju Kinodvora, je sporočil organizator festivala Društvo Škuc.

V Škucu so dogodek že prijavili policiji, ki primer preiskuje. Ob tem so v društvu ponovno opozorili na nesprejemljivo stopnjevanje nasilja in vandalizma, uperjenega proti skupnosti LGBTIQ+ v Sloveniji. 

Izpostavili so tudi priporočilo policije, naj zastavo zaradi svoje varnosti snamemo. 

"Mavrična zastava je kulturni in družbeni simbol, ki izraža identiteto, pripadnost in legitimno prisotnost skupnosti v javnem prostoru. Njeno odstranjevanje ali uničevanje zato ne predstavlja zgolj poškodovanja stvari, temveč poseg v svobodo izražanja, kot jo zagotavlja 39. člen slovenske ustave," so še zapisali.

Ob tem so v Škucu danes pozvali ustanove, politične stranke, policijo, kulturne organizacije in širšo javnost, da jasno obsodijo naraščajočo nestrpnost, zaščitijo temeljne človekove pravice, zagotovijo varnost ne le oseb LGBTIQ+, temveč vseh marginaliziranih skupin, ter ustvarijo družbeno okolje, v katerem so kulturna raznolikost, svoboda izražanja in človekovo dostojanstvo nedotakljivi.

Številni primeri vandalizma

Tokratno uničenje mavrične zastave ni osamljen primer. Pred dvema letoma je skupina mladih ob začetku festivala s pročelja Kinodvora strgala mavrično zastavo in jo zažgala.

Prav tako je znanih več primerov napadov na prostore in dogodke, povezane s skupnostjo LGBTIQ+ v Sloveniji: ponavljajoče se poškodovanje napisov v ljubljanskem parku Ade Škerl in Sonje Plaskan, večkratno vandaliziranje knjigarne Mariborka, trganje zastave v lokalu Pritličje ter organizirani napadi na udeležence parade ponosa v Mariboru in incidenti na paradi ponosa v Ljubljani.

homofobija nasilje vandalizem Kinodvor filmski festival LGBTIQ+
