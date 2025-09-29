Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

St. M.

Ponedeljek,
29. 9. 2025,
7.45

Ponedeljek, 29. 9. 2025, 7.45

7 minut

V Ljubljani pretepli študenta iz Indije

St. M.

Slovenska policija | Mladeniča, ki je v Sloveniji že približno osem mesecev, so obstopili trije v črne puloverje s kapuco oblečeni napadalci ter se nad njim začeli nasilno znašati z udarci in brcami. Fotografija je simbolična. | Foto Mija Debevec Doničar

Mladeniča, ki je v Sloveniji že približno osem mesecev, so obstopili trije v črne puloverje s kapuco oblečeni napadalci ter se nad njim začeli nasilno znašati z udarci in brcami. Fotografija je simbolična.

Foto: Mija Debevec Doničar

V petek je za Bežigradom v Ljubljani skupina mladih, najverjetneje dijakov, brez kakršnegakoli povoda napadla indijskega študenta in ga poškodovala, poroča Dnevnik. Študenta so obstopili in ga začeli pretepati, rešila pa ga je skupina srednješolk, ki je napadalce pregnala. Motiv za napad na študenta še ni znan.

Incident se je zgodil v podhodu pod Dunajsko cesto pri Mercatorju, ali je bil napad povezan z rasističnimi motivi, po pojasnilih policije še ni znano. Napadenemu študentu, ki po poročanju Dnevnika ne želi biti imenovan, niso ničesar poskušali ukrasti. 

Mladeniča, ki je v Sloveniji že približno osem mesecev, so obstopili trije v črne puloverje s kapuco oblečeni napadalci ter se nad njim začeli nasilno znašati z udarci in brcami. Ustavila jih je šele skupina mimoidočih srednješolk, ki so začele vpiti na napadalce, naj študenta pustijo pri miru, ti pa naj bi nato zbežali proti bližnjim srednjim in poklicnim šolam. 

