V petek je za Bežigradom v Ljubljani skupina mladih, najverjetneje dijakov, brez kakršnegakoli povoda napadla indijskega študenta in ga poškodovala, poroča Dnevnik. Študenta so obstopili in ga začeli pretepati, rešila pa ga je skupina srednješolk, ki je napadalce pregnala. Motiv za napad na študenta še ni znan.

Incident se je zgodil v podhodu pod Dunajsko cesto pri Mercatorju, ali je bil napad povezan z rasističnimi motivi, po pojasnilih policije še ni znano. Napadenemu študentu, ki po poročanju Dnevnika ne želi biti imenovan, niso ničesar poskušali ukrasti.

Mladeniča, ki je v Sloveniji že približno osem mesecev, so obstopili trije v črne puloverje s kapuco oblečeni napadalci ter se nad njim začeli nasilno znašati z udarci in brcami. Ustavila jih je šele skupina mimoidočih srednješolk, ki so začele vpiti na napadalce, naj študenta pustijo pri miru, ti pa naj bi nato zbežali proti bližnjim srednjim in poklicnim šolam.

Napadenemu mladeniču sta pomagala še zaposlena iz ene izmed bližnjih fakultet in poklicala policijo. Študent, ki do zdaj z življenjem v Sloveniji ni imel slabe izkušnje, je bil po pričevanju zaposlenega na fakulteti povsem pretresen in okrvavljen. Na urgenci, kamor so ga odpeljali, so ugotovili, da so ga lažje poškodovali, zlomov pa k sreči ni utrpel.

V bližini napada je bila varnostna kamera, zato je upati, da bodo policisti napadalce izsledili. Ljubljanski policisti sicer preiskujejo sum kaznivega dejanja nasilništva, za katero je v primerih, ko gre za več napadalcev, zagrožena kazen do treh let zapora.