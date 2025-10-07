Osumljenemu mladoletnemu napadalcu na 82-letnika v Celju odvzeli prostost

Mladoletnik z območja Policijske uprave Celje, ki je osumljen povzročitve hude telesne poškodbe 82-letnemu moškemu, ki je v soboto ponoči umrl v celjski bolnišnici, se je v ponedeljek sam javil policiji. V popoldanskih urah so mu odvzeli prostost in ga pridržali, so danes sporočili s Policijske uprave Celje.

Dejali so še, da kriminalisti danes nadaljujejo preiskovalna dejanja. Po zaključeni preiskavi pa bodo javnost seznanili z ugotovitvami.

Kot je znano, so dva mlajša fanta in dekle na Savinjskem nabrežju v Celju v soboto zvečer srečali starejšega moškega. Eden od fantov je moškega udaril, tako da je ta padel, z glavo udaril ob tla in obležal. Poškodovanega 82-letnega moškega so z reševalnim vozilom odpeljali v celjsko bolnišnico, kjer je ponoči umrl.

Celjska dijaška skupnost ocenjuje, da je šlo za medgeneracijsko nasilje

Dijaška skupnost Celje ocenjuje, da je šlo za medgeneracijsko nasilje. Kot so sporočili, z ogorčenjem in veliko skrbjo spremljajo novice o tragičnem dogodku ob Savinjskem nabrežju v Celju. "Nenehno smo mlajše opozarjali na medvrstniško nasilje, ki bo vodilo v dolgoročne posledice naše družbe, od sobote naprej pa moramo žal začeti razpravljati tudi o medgeneracijskem nasilju, ki smo mu bili priča ob Splavarjevem mostu na Savinjskem nabrežju," so zapisali v dijaški skupnosti.

Dejali so tudi, da ni besed, ki bi opisale njihovo sočustvovanje s svojci žrtve v sobotnem incidentu. Takoj, ko so jih s policije obvestili o dogodku, so dijake pozvali k pomoči, predvsem očividce.

Želijo si odmevno kampanjo, ki bi povezala vse generacije in spodbujala dostojno vedenje

Dijaška skupnost Celje poziva učence, dijake, mladostnike in še posebej politike k zglednemu komuniciranju, k odprtosti in spoštovanju drug drugega. Prepogosto se zdi, da se pri vprašanju varnosti zatekamo le k šolskim zidovom, a realnost je, da se največ dogaja zunaj njih, v družbi, kjer mladi preživijo velik del svojega časa, navajajo v Dijaški skupnosti Celje.

Izpostavili so, da medgeneracijskih incidentov doslej niso poznali, prav zato pa si želijo enotno in odmevno kampanjo, ki bo povezala vse generacije ter spodbujala dostojno vedenje, spoštljivo retoriko in nenasilno reševanje konfliktov.