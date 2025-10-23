Valicon: Dvoboj med Janšo in Golobom se utrjuje

Kot kaže oktobrska raziskava Politikon, ki so jo konec preteklega tedna izvedli v agenciji Valicon, živahno dogajanje na domačem političnem parketu v zadnjih tednih ni bistveno vplivalo na razmerja med strankami. SDS ohranja prvo mesto, Gibanje Svoboda utrjuje položaj druge najmočnejše stranke.

Če bi bile volitve na dan, ko so anketirani odgovarjali na vprašanja, bi za SDS volilo 21,1 odstotka vprašanih, kar je 0,7 odstotne točke manj kot septembra. Gibanje Svoboda bi izbralo 18,6 odstotka anketiranih, kar pomeni 0,4 odstotne točke več kot prejšnji mesec. Sledi SD s 7,4 odstotka podpore (septembra 8,7), Demokrati s 5,1 (6,3) in Levica s 4,5 odstotka (3,9). Nova stranka Prerod bi prejela 4,4 odstotka glasov, Resni.ca 4,2 (5,3) in NSi 3,0 (4,0).

SNS bi volilo 2,7 odstotka (3,4), Pirate 2,5 odstotka (2,9), Vesno 1,9 odstotka (4,5), Glas upokojencev 1,8 odstotka (1,3), SLS 1,8 odstotka (2,5), Zelene Slovenije 1,0 odstotka (1,8) in Fokus 0,8 odstotka (0,5).

Druge stranke bi obkrožilo 2,7 odstotka (septembra 2,7), neopredeljenih pa je bilo 16,5 odstotka (septembra 12,1 odstotka).

Tudi med opredeljenimi volivci SDS in GS utrjujeta vodstvo

Med opredeljenimi volivci bi oktobra SDS volilo 25,8 odstotka vprašanih, Gibanje Svoboda 23 odstotkov, SD 9,7, skupno listo Levice in Vesne 7,5, Demokrate 7,1 in Prerod 5,1 odstotka. NSi bi izbralo 4,7 odstotka volivcev, Resni.co štirje odstotki, Pirate 2,8, SLS 2,5, SNS 2,4 in druge stranke 5,4 odstotka.

Valicon je anketo opravljal med 17. in 20. oktobrom na vzorcu 1.113 vprašanih.