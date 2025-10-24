Slovenska smučarska skakalka Nika Prevc je na zadnji postaji poletne velike nagrade v Klingenthalu zanesljivo zmagala v kvalifikacijah. Z najdaljšim kvalifikacijskim skokom (134,5 metra) je za skoraj 13 točk prehitela najbližjo zasledovalko Kurumi Ičinoe. Tretja je bila Kanadčanka Abigail Strate, četrta pa Nika Vodan. Vstopnico za sobotno tekmo sta si od Slovenk priborili še Maja Kovačič in Katra Komar, Tinkara Komar in Taja Sitar pa sta bili prekratki za nastop na tekmi. Ob 19. uri bodo še moške kvalifikacije.

Smučarski skakalci in skakalke so zbrani na zadnji postaji poletnega grand prixa. Glavni trener ženske reprezentance Jurij Tepeš je v Klingenthal ob državni prvakinji Niki Prevc odpeljal še Niko Vodan, Tinkaro Komar, Katro Komar, Majo Kovačič in Tajo Sitar.

Prevc je bila v kvalifikacijah zanesljivo najboljša. Pristala je pri 134,5 metra, kar je bila najdaljša daljava, in najbližjo zasledovalko Kurumi Ičinoe (133) premagala za skoraj 13 točk. Tretja Kanadčanka Abigail Strate (127) je zaostala 20 točk. Najboljši trojici se je približala povratnica po poškodbi Nika Vodan (128,5), zasedla je četrto mesto.

Na sobotni tekmi, ki je predvidena ob 12.20, bom videli še dve Slovenki, Maja Kovačič (110) je bila 29., Katra Komar (111) pa 33.

Nika Vodan je bila četrta. Foto: Bor Slana/STA

Vodilna v grand prixu Japonka Nozomi Marujama, ki ima v seštevku 50 točk pred Prevc, je bila v kvalifikacijah 11., na treningu pa je bila najboljša, tik pred Slovenko.

Prekratki za sobotno tekmo sta bili Taja Sitar na 42. in Tinkara Komar na 46. mestu.

Zvečer v kvalifikacije še skakalci

Moške kvalifikacije bodo ob 19. uri, sobotna tekma pa ob 16.05. Robert Hrgota v Nemčiji računa na Domna Prevca, ki je pretekli teden v Klingenthalu poletel kar 152 metrov, a bil nato diskvalificiran, Anžeta Laniška, Lovra Kosa, Timija Zajca, Žigo Jančarja in Roka Oblaka.