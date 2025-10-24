Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Pe. M.

Petek,
24. 10. 2025,
16.39

Osveženo pred

46 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,14

Natisni članek

Natisni članek
Jurij Tepeš Nika Vodan Nika Prevc Nika Prevc smučarski skoki

Petek, 24. 10. 2025, 16.39

46 minut

Smučarski skoki, poletni grand prix, Klingenthal, kvalifikacije

Nika Prevc zmagovalka kvalifikacij, Nika Vodan četrta

Avtor:
Pe. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,14
Nika Prevc | Nika Prevc je zmagovalka kvalifikacij za sobotno tekmo. | Foto Aleš Fevžer

Nika Prevc je zmagovalka kvalifikacij za sobotno tekmo.

Foto: Aleš Fevžer

Slovenska smučarska skakalka Nika Prevc je na zadnji postaji poletne velike nagrade v Klingenthalu zanesljivo zmagala v kvalifikacijah. Z najdaljšim kvalifikacijskim skokom (134,5 metra) je za skoraj 13 točk prehitela najbližjo zasledovalko Kurumi Ičinoe. Tretja je bila Kanadčanka Abigail Strate, četrta pa Nika Vodan. Vstopnico za sobotno tekmo sta si od Slovenk priborili še Maja Kovačič in Katra Komar, Tinkara Komar in Taja Sitar pa sta bili prekratki za nastop na tekmi. Ob 19. uri bodo še moške kvalifikacije.

Domen Prevc Nika Prevc
Sportal Višje nagrade za skakalce. In to v evrih.
Domen Prevc, Anže Lanišek
Sportal Robert Hrgota in Jurij Tepeš razkrila karte za zadnje poletno dejanje

Smučarski skakalci in skakalke so zbrani na zadnji postaji poletnega grand prixa. Glavni trener ženske reprezentance Jurij Tepeš je v Klingenthal ob državni prvakinji Niki Prevc odpeljal še Niko VodanTinkaro KomarKatro KomarMajo Kovačič in Tajo Sitar.

Prevc je bila v kvalifikacijah zanesljivo najboljša. Pristala je pri 134,5 metra, kar je bila najdaljša daljava, in najbližjo zasledovalko Kurumi Ičinoe (133) premagala za skoraj 13 točk. Tretja Kanadčanka Abigail Strate (127) je zaostala 20 točk. Najboljši trojici se je približala povratnica po poškodbi Nika Vodan (128,5), zasedla je četrto mesto.

Na sobotni tekmi, ki je predvidena ob 12.20, bom videli še dve Slovenki, Maja Kovačič (110) je bila 29., Katra Komar (111) pa 33. 

Nika Vodan je bila četrta. | Foto: Bor Slana/STA Nika Vodan je bila četrta. Foto: Bor Slana/STA

Vodilna v grand prixu Japonka Nozomi Marujama, ki ima v seštevku 50 točk pred Prevc, je bila v kvalifikacijah 11., na treningu pa je bila najboljša, tik pred Slovenko.

Prekratki za sobotno tekmo sta bili Taja Sitar na 42. in Tinkara Komar na 46. mestu.

Zvečer v kvalifikacije še skakalci

Moške kvalifikacije bodo ob 19. uri, sobotna tekma pa ob 16.05. Robert Hrgota v Nemčiji računa na Domna Prevca, ki je pretekli teden v Klingenthalu poletel kar 152 metrov, a bil nato diskvalificiran, Anžeta LaniškaLovra KosaTimija ZajcaŽigo Jančarja in Roka Oblaka. 

Eva Pinkelnig padec
Sportal Po grdem padcu šampionka udarila po Fisu in razkrila neodgovorno ravnanje
Marius Lindvik
Sportal Grešnika se vračata, luč jima še vedno sveti rdeče
Domen Prevc, Nika Prevc
Sportal Domnu Prevcu uspelo prvič, Nika Prevc z več kot 50 točkami prednosti

Jurij Tepeš Nika Vodan Nika Prevc Nika Prevc smučarski skoki
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.