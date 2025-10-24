Košarkarji Los Angeles Lakers na čelu z Luko Dončićem bodo v noči na soboto odigrali svojo drugo tekmo v novi sezoni lige NBA. Jezerniki se bodo ob 4. uri po slovenskem času pomerili z Minnesoto Timberwolves, ki je bila za Lakerse usodna ravno v lanskem prvem krogu končnice. Dončić in Austin Reaves naj bi kljub nekaterim težavam pomagala svoji ekipi na obračunu z Minnesoto, pod vprašajem pa je nastop Jaxsona Hayesa, ki ima težave z levim kolenom.

Minnesota je prišla dobro razpoložena v mesto angelov, potem ko je na otvoritveni tekmi sezone premagala Portland Trail Blazers. Minnesoto je vodil Anthony Edwards, ki je dosegel 41 točk, zadel je 14 od 28 metov, zadel je pet trojk. Edwards je postal prvi igralec v zgodovini lige NBA, ki je na otvoritveni tekmi sezone dosegel več kot 40 točk ob vsaj 50-odstotnem metu iz igre, 50-odstotnem metu za tri mete in stoodstotnem metu s črte prostih metov.

Timberwolves ob tem zagotovo z optimizmom navdaja pogled na lansko sezono, ko so v prvem krogu končnice s 4:1 v zmagah izločili prav Lakerse, ki so letošnjo sezono začeli s porazom proti Golden State Warriors. Luka Dončić je ob porazu dosegel 43 točk in 12 skokov, Austin Reeves pa je dodal 26 točk. Trener Lakersov JJ Redick je pred obračunom v domači dvorani spregovoril tudi o lanski seriji z Minnesoto in prevzel odgovornost za (pre)zgodnji izpad Lakersov iz končnice. V pogovoru za ESPN je glavni trener Lakersov priznal, da je po izpadu najbolj obžaloval, kako je vodil priprave ekipe po tem, ko si je zagotovil tretje mesto v zahodni konferenci.

Minnesota je lani prišla vse do finala zahodne konference. Foto: Guliverimage

"Najbolj mi je žal, tega, da bi zdaj od trenutka, ko smo si proti Houstonu zagotovili tretje mesto, do prve tekme doma, ves teden pripravil drugače," je drugače. Poudaril je, da je bila želja velika, a da so bili v njej preveč nekonsistentni. "Gledal sem tekme iz tiste serije in veliko fantov je igralo res na vso moč, a ne ves čas. In zdaj moramo zgraditi rutino, da bomo tako igrali vsako noč," je še dodal Redick, ki bi tako, če bi lahko zavrtel čas nazaj, spremenil načrt igre in tudi rotacijo.

Medtem ko pri Timberwolvesih nimajo težav s poškodbami, pa bodo pri Lakersih manjkali LeBron James, Maxi Kleber in Adou Thiero, Luka Dončić in Austin Reaves bosta po težavah na prvi tekmi stisnila zobe, se je pa na seznamu z vprašajem znašel Jaxson Hayes, ki ima težave z levim kolenom.

