V "največjem škandalu športnih stav" tudi LA Lakers

Neuradni pomočnik trenerja pri ekipi Los Angeles Lakers Damon Jones je pred tekmo z Milwaukee Bucks februarja 2023 enemu od sozarotnikov, ki jih ameriške oblasti obtožujejo nezakonitih športnih stav, sporočil, da najboljši pri Lakersih LeBron James ne bo igral in naj stavi na Milwaukee, piše v obtožnici FBI.

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić takrat še ni igral z Jamesom, saj so ga Dallas Mavericks v Los Angeles prodali šele v začetku letošnjega leta, glavni trener jezernikov pa je bil tedaj Darvin Ham. J. J. Redick je ekipo prevzel lani.

Nekdanjega igralca in pomočnika trenerja pri Cleveland Cavaliers Damona Jonesa so v četrtek aretirali, tako kot trenerja Portlanda Chaunceyja Billupsa, branilca Miamija Terryja Rozierja in druge sozarotnike v "največjem škandalu športnih stav v ZDA" – kot je to v četrtek na novinarski konferenci v New Yorku povedal direktor FBI Kash Patel.

Izkoriščali interne informacije

Omenjena trojica, ki je skupaj z drugimi izkoriščala interne informacije, ki niso bile znane širši javnosti, je na podlagi tega služila veliko denarja zaradi t. i. posebnih stav, kjer igralci na srečo v športu stavijo na primer na to, kako se bo odrezal posameznik na določeni tekmi.

Če nekdo ve, da bo igralec sredi tekme "poškodovan", lahko stava na njegovo slabo statistiko navrže dobiček. V Jonesovem primeru je šlo za navadno neposredno stavo na zmago ali poraz, saj je vedel, da najboljši igralec Los Angelesa James ne bo igral.

Osumljenci so na prostosti

Billups, Rozier in drugi so bili že v četrtek izpuščeni na prostost po plačilu varščine oz. predaji potnih listov. Rozier je za varščino dal svojo šest milijonov dolarjev vredno hišo na Floridi, je poročala revija Sports Illustrated.

Liga NBA je nemudoma suspendirala tako Rozierja kot prvaka lige leta 2004 z ekipo Detroit Pistons Billupsa in zagotovila sodelovanje v preiskavi, ki se nadaljuje, vendar tudi, da bo branila svoje ljudi, dokler jim ne bo dokazana krivda.

"Integriteta igre je za igralce NBA najpomembnejša, vendar je enako pomembna tudi domneva nedolžnosti in obe sta ogroženi, ko se priljubljenost igralca zlorabi za pridobivanje pozornosti. Zagotovili bomo, da bodo naši člani zaščiteni in bodo imeli pravico do poštenega sodnega postopka v tem procesu."

Billups je obtožen tudi sodelovanja v prirejanju nezakonitih iger pokra ob sodelovanju petih newyorških mafijskih družin, kar je Patel skupaj s predstavniki drugih policijskih agencij in podrejenimi posebej izpostavil.

