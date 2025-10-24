SOC kot živ organizem: od zaznave do razumevanja napada

Varnostna krajina se spreminja hitreje kot kadarkoli prej. Kibernetski napadi se ne začnejo več s preprostim poskusom vdora, temveč z dobro orkestrirano mrežo zavajanj, testiranj in prikritih aktivnosti, ki trajajo tedne ali mesece. V takšnem okolju se učinkovitost ne meri več po tem, kako hitro se odzoveš, ampak po tem, koliko prej si sposoben zaznati vzorec napada – še preden se zgodi.

Foto: UNISTAR LC D.O.O.

Zato v ospredje sodobne varnostne arhitekture stopa SOC – varnostno-operativni center, ki ni le prostor z monitorji, temveč pametno, učeče se okolje. "Varnostni incidenti so danes vprašanje minut, ne dni. Če želiš biti učinkovit, moraš imeti sistem, ki vidi napad, še preden ga napadalec izvede do konca," poudarja Peter Hutinski, vodja SOC v podjetju UNISTAR. "To pa pomeni avtomatizacijo, povezljivost in predvsem inteligentno rabo podatkov." SOC danes deluje kot živ organizem, ki prepoznava anomalije, se uči iz preteklih dogodkov in razbremenjuje analitike, da se ti lahko posvetijo odločanju, ne rutini.

Varnostna inteligenca, ki se uči v realnem času

Tradicionalni pristop vidim – analiziram – reagiram je bil dolgo osnova sistemov SIEM, vendar se je v praksi pogosto izkazal kot prepozen. Napadalci so izkoriščali časovno vrzel med zaznavo in odzivom. IBM QRadar ta okvir presega. S kombinacijo vedenjske analitike (UEBA), umetne inteligence in podatkov iz CTI (Cyber Threat Intelligence) sistem v realnem času prepoznava odstopanja in jih primerja z globalnimi kazalci groženj. Ko QRadar zazna sumljiv promet do znane zlonamerne infrastrukture, se prek IBM SOAR samodejno sproži avtomatiziran postopek, ki vključuje preverjanje IP-naslova, posodobitev seznamov, obveščanje analitika in po potrebi blokado povezave. Napad se ustavi, še preden doseže občutljive točke sistema. "CTI daje našemu SOC širši kontekst. Vemo, kaj se dogaja zunaj naših zidov, zato lahko razumemo, kaj se lahko zgodi znotraj njih," pojasnjuje Hutinski. Integracija virov, kot so KELA, MISP in X-Force Exchange, QRadarju omogoča, da poveže zunanje obveščevalne podatke z internimi dogodki. Ko se indikatorji kompromisa pojavijo v omrežju podjetja, SOAR samodejno sproži standardiziran postopek, ki izolira naprave in blokira IP-naslov po modelu MITRE ATT&CK. Tovrstna avtomatizacija ne zmanjšuje pomena analitika, temveč ga poveča. "Naš cilj ni, da bi človeka nadomestili s strojem, ampak da mu omogočimo, da se ukvarja z odločitvami, ne z rutino," dodaja Hutinski. Rezultat so hitrejši odzivi, manj napak in večja učinkovitost, SOC pa postane partner poslovanja, ne le nadzorni center.

Od tehničnega centra do strateškega sistema zaupanja

Kibernetska varnost se je s tehničnega področja preselila v središče poslovne strategije. Z novimi regulativami, kot so NIS2, DORA in ZVOP-2, postaja obvezna sestavina operativne odpornosti podjetij vseh velikosti. Vodstva zato ne iščejo več le orodij, temveč zagotovilo o zanesljivosti in sledljivosti varnostnih postopkov. "Vzpostavitev SOC danes ni več vprašanje prestiža, ampak preživetja. Napad lahko ustaviš le, če imaš proces, ki deluje 24/7," poudarja Hutinski. Kombinacija IBM QRadarja, SOAR-a in CTI podjetjem omogoča, da svoje varnostne postopke standardizirajo, avtomatizirajo in povežejo v celoto skladno z internimi politikami in zakonodajo. Rezultat so krajši odzivni časi, manjša izpostavljenost in predvsem več zaupanja v notranje varnostne procese. Za trg, kjer kronično primanjkuje strokovnjakov, je to ključnega pomena. Avtomatizacija razbremeni ekipe, zmanjša operativne stroške in omogoča varnostni nadzor, ki je hkrati skalabilen in zanesljiv. "SOC tako ni le tehnična funkcija, je živ organizem, ki povezuje podatke, procese in ljudi. Naš cilj ni popolna avtomatizacija, temveč pametna porazdelitev odgovornosti med človekom in strojem," zaključuje Hutinski. Varnost tako postaja trajno stanje pripravljenosti in konkurenčna prednost, ki podjetjem omogoča samozavestno prihodnost.

Naročnik oglasnega sporočila je UNISTAR LC, D. O. O.