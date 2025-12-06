Božične tradicije: od rolerjev in KFC do kakcev in savne

Če želite letošnji božič obeležiti nekoliko drugače kot vsako leto, lahko v kot jaslic postavite sralca – figurico s spuščenimi hlačami med opravljanjem velike potrebe. Nenavaden božični običaj izvira iz Katalonije, kjer možičku – pravemu katalonskemu kmetu z rdečim pasom in baretko – rečejo caganer oziroma tisti, ki kaka. Po izročilu naj bi si mož in žena tako izboljšala rodovitnost zemlje in letino ter povečala blaginjo.

Foto: Shutterstock Božiča nikakor ne moremo enačiti le z okroglim, prijaznim, v rdeče oblečenim bradačem s kokakolo v rokah, kot nas hočejo prepričati marketinški strokovnjaki, ki so s pomočjo učinkovitih reklam pri številnih dosegli, da se prihajajočega božiča začnejo zavedati takrat, ko prvič v sezoni opazijo smejočega se Božička s kokakolo v roki.

Še več, nekatere nevroznanstvene raziskave, na primer funkcijsko slikanje možganov z magnetno resonanco, so pokazale, da oglasi za kokakolo sprožajo močne čustvene odzive. V možganih se aktivirajo območja, povezana z identiteto in kolektivnim spominom, na podoben način kot pri verskih običajih.

Po svetu so se razvile najrazličnejše božične tradicije, ki se nanašajo na raznovrstne vidike življenja – od morebitne poroke v prihodnjem letu do letine, sreče, zdravja ali večerje v verigi s hitro prehrano KFC.

Foto: Shutterstock Res je, v razmeroma novo japonsko božično tradicijo se je prikradla navada, da se družine 25. decembra najedo ocvrtega piščanca. Gre za plod izjemno uspešne oglaševalske kampanje verige KFC, specializirane za ocvrtega piščanca, v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Posledica te so na Japonskem rezervacije v restavracijah in naročilih dostave mesece vnaprej.

Po podatkih potovalne agencije Regent naj bi se več kot tri milijone in pol japonskih družin za božič mastilo iz veder z ocvrtimi piščanci.

Nesrečna Befana

Praznični čas se za italijanske otroke raztegne v januar, saj so obdarovani tako na božični večer kot na predvečer svetih treh kraljev (6. januar), ko jih obišče Befana.

Foto: Guliverimage Po legendi je bila Befana čarovnica, ki Jezuščku v jaslih ni dala darila. Da bi se pokesala, zdaj daje darila vsem otrokom, ki ji pustijo nekaj vina in hrane. Podobno figuro poznajo v ruskem ljudskem izročilu, kjer Babuška, kar pomeni starka, otrokom prinaša darila.

Filipinci pri praznovanju božiča niso malenkostni, saj začenjajo okraševati že septembra, praznovanja pa se razpotegnejo vse do januarja. Tisti, ki že konec novembra izgubljajo živce zaradi vsepovsod navzoče božične glasbe, se bodo Filipinom verjetno raje izognili, saj se božične pesmi iz zvočnikov razlegajo skozi vse leto.

Gnil krompir za poredne otroke

Islandski otroci ne poznajo samo enega Božička, ampak jih v dveh tednih pred božičem obišče 13 nagajivih trolov, ki se potikajo po državi. Vsak med 13 jólasveinarjev oz. božičnih fantov ima svojo osebnost, ki jo izražajo njihova imena, vključno z Vohljačem z vrat, Lizcem žlic, Pometačem klobas, Kradljivcem sveč, Požiralcem skute in zlovešče poimenovanim Kukalcem skozi okna.

Vsak izmed njih izmenično obiskuje otroke, ki puščajo svoje najboljše čevlje pri oknu svoje sobe. Pridni otroci dobijo pecivo, poredni pa gnil krompir.

Foto: Shutterstock

Kje so se Čehi umivali?

S čevlji povezano božično tradicijo imajo tudi Čehinje. Mlade samske ženske, ki upajo na ljubezen, na božič mečejo čevlje čez rame proti vratom. Če čevelj pristane s konico, obrnjeno proti vratom, se bo mladenka v naslednjem letu poročila. Če proti vratom kaže peta, bo ostala samska.

Foto: Guliverimage Druga priljubljena šega na Češkem je tradicionalna božična pojedina z ocvrtim krapom. Številna gospodinjstva so v preteklosti kupovala žive ribe že nekaj dni pred božičem in jih pustila plavati v kadi, dokler ni prišel čas za pojedino, vendar so leta 2024 trgovine prenehale prodajati žive živali.

Norvežani preganjajo hudobne čarovnice

Norveška tradicija sega stoletja nazaj in ljudje še vedno verjamejo vanjo. Po norveškem ljudskem izročilu čarovnice in zli duhovi pridejo nagajat na božični večer. Zato družine skrijejo svoje metle, da jih ne bi ukradli za polnočno vožnjo. Tisti še bolj previdni zažgejo smrekova polena v kaminu, da se hudobci ne bi spustili skozi dimnik.

Druga norveška tradicija je, da za sladico postrežejo riskrem, ohlajen rižev puding z jagodno omako. Gospodinja v družini v rižev puding položi en sam blanširan mandelj in kdor ga prvi najde, bo dobil darilo. Verjamejo, da to prinaša srečo in blaginjo.

K božični maši na rolerjih

Tradicija v glavnem mestu Venezuele, kjer gredo verniki zjutraj k božični maši na rolerjih, ni zelo starodavna. A navada se je tako dobro prijela, da mestne oblasti celo zaprejo ulice za promet, da lahko ljudje varno rolajo do cerkva.

Med pripravami na božič, dober teden pred praznikom, od 16. decembra do božiča, se verniki zbujajo zelo zgodaj, si obujejo rolerje in se odpravijo k mašam ob zori, znanim kot Misa de Aguinaldo.

Božič na Finskem – s pokojno prababico v savno

Finci božično tradicijo menda jemljejo zelo resno. Ampak še preden se družine zberejo, obiščejo pokopališča, kjer v spomin na pokojne bližnje prižigajo sveče. Ko zvečer nastopi čas za sproščujočo božično savno, Joulusauna, v kateri se zberejo člani družine, je to prostor, kjer se lahko povežejo z davno umrlimi predniki. Pri tem ne pozabijo niti na vilinskega varuha savne Saunatonttuja, saj mu pustijo priboljške in se mu zahvalijo, da ohranja savno čisto in toplo.

Po tem se Finci odpravijo praznovat, duhovi njihovih prednikov pa v savni zavzamejo njihovo mesto.

Foto: Shutterstock

Praktični Avstralci

V deželi tam spodaj je božič sredi poletne pripeke. Avstralci tako prirejajo božične piknike z žarom, prilagodili pa so tudi druge navade. Otroci Božičku namesto mleka in piškotov menda pustijo lepo hladno pivo, da se okrepča, preden se odpravi na naslednjo dostavo.

V Južni Afriki ljudje namesto šunke, solat, mletega mesa ali pečenke prigrizujejo ocvrte božične gosenice cesarskega metulja. So velike, pisane in hranljive.

Božično žito pri nas

Eden od bolj priljubljenih slovenskih (pred)božičnih običajev je sejanje božičnega žita – pšenice, rži, ali ječmena.

Namen je, da seme do božiča vzkali in postane zelen okras na mizi, hkrati pa naj bi božično žito simboliziralo tudi zdravje doma ter blaginjo in rast v novem letu. Same lepe stvari prinaša, zelo veseli pa ga bodo tudi mačji ljubljenčki, ki se sicer požvižgajo na dekoracijo, si pa z bilkami božičnega žita izboljšajo prebavo in počutje.

Foto: Shutterstock