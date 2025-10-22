Po državnem prvenstvu v Kranju se bo poletna sezona za smučarske skakalce in skakalke končala ta konec tedna v nemškem Klingenhtalu, ki bo gostil finale poletne velike nagrade. Slovenska trenerja Robert Hrgota in Jurij Tepeš bosta v Nemčiji računala na šest skakalcev in skakalk.

Nemški Klingenthal bo konec tedna prizorišče finala poletne velike nagrade 2025. V soboto se bodo skakalci in skakalke pomerili na posamičnih preizkušnjah, v nedeljo bo na sporedu še tekma mešanih ekip.

Glavni trener slovenske moške reprezentance Robert Hrgota bo na veliki napravi v Klingenthalu, kjer je pretekli konec tedna Domen Prevc poletel 152 metrov na tekmi celinskega pokala, a bil nato diskvalificiran, ob Prevcu računal še na Anžeta Laniška, Lovra Kosa, Timija Zajca, Žigo Jančarja in Roka Oblaka. Zadnji je, tako kot Prevc, pretekli konec tedna stal na zmagovalnem odru na tekmi celinskega pokala v Nemčiji.

Nika Prevc Foto: Aleš Fevžer

Glavni trener ženske reprezentance Jurij Tepeš bo v Nemčijo ob državni prvakinji Niki Prevc odpeljal še Niko Vodan, Tinkaro Komar, Katro Komar, Majo Kovačič in Tajo Sitar.

V skupnem seštevku ima Prevc pred zadnjo tekmo sezone na drugem mestu 50 točk zaostanka za Japonko Nozomi Marujama.