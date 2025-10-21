Poletna državna prvaka za sezono 2025 sta v deževnem Kranju postala Domen in Nika Prevc. Na zmagovalni oder sta v konkurenci članov skočila še Anže Lanišek in Lovro Kos, v ženski konkurenci pa Nika Vodan in Taja Terbovšek, so sporočili iz Smučarske zveze Slovenije (SZS).

SSK Norica Žiri je v Kranju na Bauhenku organiziral poletno državno prvenstvo. Svetovni prvak in rekorder Domen Prevc (SK Triglav Kranj) je v deževnem Kranju na keramični smučini prvič v karieri osvojil naslov državnega prvaka.

Zmagal je prepričljivo, s 110,5 in 105,5 metri je bil najboljši v obeh serijah, zbral je 279,6 točk. Srebro je tretjič zapored osvojil Anže Lanišek (SSK Mengeš), skočil je 108,5 in 102 metra, zbral je 269,2 točk. Bron je po štirih letih znova osvojil Lovro Kos (SSK Ilirija) s 102,5 in 101,5 metri ter 253,5 točkami. Le desetinko je na četrtem mestu zaostal Timi Zajc (SSK Ljubno BTC), ki je branil naslov. Peti je bil Žiga Jančar (SSK Ihan), šesto mesto je zasedel Rok Oblak (SSK Norica Žiri).

"Uspela sta mi dva kar dobra skoka, noga deluje, manjka le še nekaj malenkosti. Vesel sem, da mi uspevajo dobri skoki, da sem zraven in da je rezultat dober," je po zmagi za SZS dejal Prevc.

Prvič se je zgodilo, da sta naslov osvojila brat in sestra Prevc.

Nika Prevc je zanesljivo ubranila naslov. Foto: Aleš Fevžer

Nika Prevc do novega zanesljivega naslova, prva članska kolajna za Terbovšek

V ženski konkurenci je naslov z več kot 50 točkami prednosti ubranila Nika Prevc (SK Triglav Kranj), ki je skakala s precej nižjega zaletišča od konkurentk, pristala pa je pri 102,5 in 103,5 metrih, zbrala je 293,0 točk.

Podprvakinja je po osmih letih znova postala Nika Vodan (SSK Norica Žiri) z 98,5 in 105,5 metri ter 241,3 točkami. Prvo medaljo na članskih prvenstvih je osvojila državna prvakinja do 18 let, Taja Terbovšek (SSK Ljubno BTC) s 100,5 in 101,5 metri ter 226,6 točkami. Četrta je bila Tinkara Komar (SSK Bohinj), peta Jerica Jesenko (SSK Norica Žiri) in šesta Izadora Kopač (SSK Norica Žiri) v konkurenci 27 skakalk.

"Zelo sem zadovoljna z rezultatom. Če bi oba skoka združila v enega, bi bil super, saj je bil en zelo zgoden, drugi pa prepozen. Je pa dobro, da imam še kakšne stvari, ki jih moram popraviti do zime," pa so pri SZS povzeli državno prvakinjo.

Prevca, Kovačič in Jelar zmagovalci mešane ekipne tekme Prevca sta državna prvaka postala tudi na mešani ekipni tekmi, do zmage sta skočila s klubskima kolegoma SK Triglav Kranj I Majo Kovačič in Žigo Jelarjem (936 točk). Drugi so bili člani SSK Norica Žiri v postavi Nika Vodan, Jerica Jesenko, Jakob Mivšek in Rok Oblak (865). Do brona je skočila SSK Ilirija s Tajo Košir, Emo Volavšek, Lovrom Kosom in Rokom Masletom (861,5 točke).

Tekma v Kranju je bila jubilejna, 80. za posamični naslov državnih prvakov v samostojni Sloveniji.