Kaj je znana slovenska družina počela na Štajerskem?

Ko jutra postanejo hladnejša in iz kuhinje zadiši po toplem času, obenem pa nas ven vabi mehka jesenska svetloba, postanejo vikendi spet priložnost za družinsko povezovanje. Tisto pravo, ki ga je v hitrem tempu vsakdana vedno premalo. Jesen je kot nalašč za pobeg iz rutine in za izlete, ki se začnejo z otroškim navdušenjem in vprašanjem "kam gremo danes?" ter končajo s zadovoljnimi nasmehi in blatnimi čevlji. Tokrat se je priljubljena družina Marolt odločila, da se na jesensko obarvan izlet poda med živali. Njihova nova destinacija? ZOO Land v Slovenjskih Konjicah, kraj, kjer se dan spremeni v pustolovščino, otroci v raziskovalce, starši pa v spremljevalce njihovih nasmehov.

Z Maroltovimi po Sloveniji Če ste spremljali prejšnje izlete družine Marolt, potem veste, da so njihovi dnevi redko mirni, a ravno zato tako navdihujoči. Družina, ki jo mnogi poznajo po iskrenih in toplih objavah na Instagramu (@jure.marolt) in Facebooku Ljubki nesmisel, že nekaj časa dokazuje, da najlepše dogodivščine ne potrebujejo veliko, le dober načrt in dobro voljo. Prav zato se tudi na Siol.net z Maroltovimi radi podamo novim dogodivščinam naproti. Letos z njimi raziskujemo različne kotičke Slovenije in iščemo ideje za preproste, pristne družinske izlete, ki so izvedljivi v enem dnevu. Foto: Jan Lukanović Do zdaj smo jih spremljali v cvetličnem svetu Arboretuma Volčji Potok in med prazgodovinskimi velikani v Dino Parku Bled, tokrat pa so se odpravili tja, kjer živali niso iz kamna, temveč čisto prave – v ZOO Land v Slovenjskih Konjicah. Če bi radi preverili, kako so se Maroltovi imeli na zadnjih dveh izletih, si članka z videoposnetkoma lahko pogledate tukaj: Trendi Kam se je na enodnevni izlet odpravila znana slovenska družina? Trendi Kaj so si Maroltovi privoščili med vikendom?

Zakaj otroci obožujejo živali?

Živali imajo nekaj, na kar odrasli vse prepogosto pozabimo: preprostost, iskrenost in čar trenutka. Prav zato jih otroci tako obožujejo. Z vsakim gibom, pogledom ali zvokom v njih prebudijo radovednost, sočutje in potrebo po raziskovanju sveta okoli sebe. Živalski vrtovi so zato med otroki vedno priljubljena izbira, tam se učijo brez učbenikov, sprašujejo brez zadržkov in odkrivajo svet z odprtimi očmi.

Starši pa pri tem doživijo nekaj drugega, a prav tako dragocenega, in sicer priložnost, da za trenutek upočasnijo korak in svet znova pogledajo skozi otroške oči. V ZOO Landu so Maroltovi našli prav to: prostor, kjer se otroška energija in starševska umirjenost srečata v popolnem ravnovesju.

McDonald’s – baza vsake dobre odprave

Vsaka prava odprava potrebuje svojo bazo. Za Maroltove je to že tradicionalno McDonald’s, kjer se dan začne brez hitenja in kjer se vsi hitro strinjajo, kaj bi jedli. Tokrat so se na poti v Slovenjske Konjice ustavili v restavraciji McDonald’s Celje Drive, kjer so si privoščili zajtrk in nekaj trenutkov za načrtovanje dneva.

Kot vedno so naročilo oddali hitro in preprosto, na samopostrežnem kiosku, kjer si lahko v miru izberete svoj obrok, prilagodite dodatke in se tako tudi izognete čakanju v vrsti. S pomočjo McDonald’s aplikacije so ob naročilu preprosto poskenirali svojo kodo, s čimer so zbrali nove točke za nagrade. To je tisti del izleta, ki ga otroci obožujejo skoraj tako kot živali, saj ga ni junaka, ki bi se nad hrano zmrdoval in ostal lačen.

Z aplikacijo da nagrad za zvestobo Ob vsakem obisku lahko s preprostim skeniranjem QR-kode v McDonald’s aplikaciji zbirate točke in jih pozneje zamenjate za nagrade po lastnem okusu. Fotogalerija 1 / 6 / 6 Za vsak evro svojega naročila prejmete 10 točk, ki jih lahko zamenjate za priljubljene izdelke: 200 točk = pita jagoda-vanilija,

300 točk = srednji krompirček,

450 točk = Big Mac,

650 točk = McChicken veliki meni. Ob prvi prijavi v aplikacijo pa vas čaka še darilo – 250 točk dobrodošlice. Najboljše pri vsem? Točke lahko zbirate kjerkoli – na samopostrežnem kiosku, McDrivu ali pri blagajni. Postopek je hiter, brez zapletov in popoln za družine, ki so vedno na poti. Foto: Jan Lukanović Aplikacijo lahko brezplačno prenesete tukaj.

Family Fun miza – prostor, kjer se zabava vsa družina

V določenih restavracijah McDonald’s po Sloveniji je gostom na voljo posebna Family Fun miza, ki je namenjena skupnim trenutkom in zabavi za vso družino. Preizkusili so jo tudi Maroltovi in hitro je postala njihova najljubša "baza" za načrtovanje novih dogodivščin.

Family Fun miza je več kot le prostor za obrok. Gre za interaktivno mizo z digitalnim zaslonom, kjer lahko otroci med čakanjem na hrano raziskujejo igrive vsebine, ustvarjajo in se učijo skozi enostavne igre, kvize in barvite animacije. Vsebine so zasnovane tako, da spodbujajo sodelovanje, domišljijo in ustvarjalnost, hkrati pa ponujajo staršem nekaj trenutkov za počitek.

Takšne mize so trenutno na voljo v izbranih restavracijah McDonald’s v Sloveniji, med drugim tudi v McDonald’s Celje Drive, kjer so Maroltovi začeli svoj jesenski izlet. Ob hrani, igri in smehu so skupaj oblikovali načrt dneva za obisk ZOO Landa.

ZOO Land – svet pustolovščin in živali, ki ni samo za gledanje

V ZOO Landu, čarobnem kotičku v Slovenskih Konjicah, živali niso samo za opazovanje, so del prave pustolovščine. Park, ki združuje več kot 150 živali in več kot 30 različnih vrst, obiskovalce popelje skozi različne svetove: od tropskega gozda in avstralske pokrajine do divjega zahoda in gusarske ladje. Vsak ovinek skriva novo presenečenje, vsak kotiček novo zgodbo.

Maroltovi so se tu popolnoma prepustili dogajanju. Otroci so razigrano tekali od ene do druge živali, glasno razpravljali, katera je najlepša, in nestrpno kazali na vsako novo ograjo, za katero jih je čakalo novo srečanje. Od žiraf in surikat do kengurujev in pavov – vsak trenutek je bil poln radovednosti, smeha in tiste pristne otroške energije, ki zna navdušiti tudi odrasle.

Park ni le zbirka živali, ampak prostor, kjer narava in domišljija hodita z roko v roki. Tematski kotički so zasnovani tako, da spodbujajo raziskovanje – enkrat se znajdeš v senci palm, že naslednji trenutek pa med lesenimi mostovi ali ob velikem ribniku, kjer otroci vztrajno iščejo, katera riba je večja. Med igro in raziskovanjem so starši končno ujeli tisti dragoceni trenutek miru, ko se vse umiri, otroci so srečni, starša pa z nasmehom, ki pove, da je dan popolnoma uspel.

Ko otroci postanejo mali oskrbniki živali

Ena izmed stvari, ki ZOO Land loči od drugih parkov, je možnost, da otroci živali ne le opazujejo, temveč z njimi tudi vzpostavijo stik. Ob določenih ograjah je obiskovalcem omogočeno hranjenje živali, kar je za najmlajše vedno posebno doživetje. Pod nadzorom osebja lahko nahranijo koze, ovce, zajčke in druge prijazne prebivalce parka – tiste, ki potrpežljivo čakajo na otroške roke s priboljški.

Tudi Višnja, Zarja in Voranc so se tu zadržali kar nekaj časa. Otroci so s širokimi nasmehi in rahlo previdnimi gibi ponujali hrano. To ni bila le zabava, temveč priložnost, da so se naučili nekaj o skrbi za živali. Tako v ZOO Landu hranjenje živali ni le dodatna atrakcija, ampak trenutek, ki poveže otroka z živaljo in s tem tudi z naravo.

Kje vse še lahko doživite čar živalskega sveta?

Če so vaši otroci navdušeni nad živalmi, potem se pustolovščina v ZOO Landu pravzaprav šele začne. Slovenija skriva kar nekaj kotičkov, kjer se lahko družine srečajo z živalmi, od čisto pravih levov do drobnih zajčkov, ki čakajo na nežno dlan.

Največji in najbolj znan je seveda ZOO Ljubljana, ki se razteza na robu Rožnika in gosti več kot 500 živali z vseh koncev sveta. Tam se lahko otroci sprehodijo med žirafami, opicami in sloni, v posebnih delavnicah pa spoznajo, kako poteka vsakdan v živalskem vrtu.

Za nekoliko mirnejši, pristnejši stik z živalmi so tu še manjši živalski parki in mini ZOO-ji po vsej Sloveniji, od ZOO Jelenov greben v Podčetrtku do Mini ZOO Ljubljana in Kmetije Vrbnjak na Muti, kjer se otroci srečajo z živalmi na povsem neposreden način.

Če pa vas pot včasih zanese čez mejo, je v neposredni bližini Slovenije tudi nekaj odličnih destinacij: ZOO Gradec v Avstriji, kjer lahko doživite pravo afriško savano, in ZOO Zagreb, ki je eden najstarejših v Evropi in ponuja več kot 350 različnih vrst.

Ne glede na to, katero pot izberete, ostaja bistvo enako: družinski izleti ustvarjajo spomine in povezujejo. Skupno preživljanje časa cele družine, stran od digitalnih zaslonov, je tisto, kar šteje največ in za kar je vedno vredno najti čas.

"Kam gremo naslednjič?" je vprašanje, ki pri Maroltovih nikoli ne pojenja. In prav zato jih bomo spremljali tudi naslednjič, ko jih bo zima odpeljala novim zgodbam naproti.



