Peugeot kot mobilni partner 28. Festivala slovenskega filma

Peugeot je letos ponosni mobilni partner 28. Festivala slovenskega filma, ki ta teden poteka v Portorožu, kjer festival podpira z modeloma 3008 in 5008. S tem Peugeot nadaljuje svojo tradicijo povezovanja s sedmo umetnostjo tudi v Sloveniji, saj je na globalni ravni že vrsto let zavezan filmski industriji, od strateških partnerstev na največjih filmskih festivalih, kot je Cannes, do podpore mladim ustvarjalcem in filmskim produkcijam.

Festival slovenskega filma je osrednji dogodek slovenske filmske ustvarjalnosti, ki vsako leto združi filmske ustvarjalce, strokovno javnost, poslovne partnerje in ljubitelje filma. Peugeot s svojo prisotnostjo na festivalu ne zagotavlja le mobilnosti, temveč tudi simbolno podpira razvoj slovenske kinematografije in spodbuja ustvarjalnost ter inovacije v domačem okolju. Modela 3008 in 5008 bosta v času festivala skrbela za udobno in varno mobilnost gostov, ustvarjalcev in organizatorjev, kar je še posebej pomembno za nemoten potek tako obsežnega kulturnega dogodka.

Na globalni ravni Peugeot svojo zavezanost sedmi umetnosti uresničuje prek dolgoročnih aktivnosti na vseh komunikacijskih kanalih. Med njimi so strateška partnerstva, podpora filmskim produkcijam, izvirna digitalna vsebina, ekskluzivni dogodki in promocije znotraj prodajne mreže. Povečana prisotnost na festivalih, kot je filmski festival v Cannesu, krepi prepoznavnost znamke tudi z namenskimi voznimi parki in medijskimi aktivnostmi. Poseben poudarek Peugeot namenja podpori mladim ustvarjalcem, saj želi s svojo vizijo spodbuditi novo generacijo filmskih talentov.

Peugeot ima dolgo zgodovino povezav s filmom. Njegova vozila so nastopila v številnih kultnih filmih, kot so Midnight in Paris, Taxi, L’Écume des jours, Les Tontons Flingueurs in serija Columbo. S tem Peugeot potrjuje svojo identiteto francoske znamke, ki v ospredje postavlja užitek, čustva in inovacije.

»Film odraža našo kulturo in čustva. S tem, ko se z njim povezujemo, potrjujemo svojo identiteto francoske znamke, ki zagovarja užitek, čustva in inovacije,« poudarja Adam Kavšek, direktor P Automobil Import.

Partnerstvo s Festivalom slovenskega filma je naravna nadgradnja Peugeotovih aktivnosti v svetu filma in odraz naše zavezanosti kulturi, ustvarjalnosti ter inovacijam, ki jih delimo tako na svetovni kot na slovenski ravni. Prepričani smo, da bo sodelovanje prispevalo k še večji prepoznavnosti slovenskega filma in spodbudilo nove ustvarjalne povezave.

