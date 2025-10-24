Se bo Bravu znova smejalo?

Z obračunom Aluminija in Brava se bo danes začel 13. krog 1. SNL. V soboto se bo Koper mudil pri Radomljah, Mariborčani pa se bodo pomerili s Primorjem. Nedeljski spored bosta v Stožicah odprla Olimpija in Domžale, krog pa bosta sklenila Mura in Celje, ki se je v četrtek podpisalo še pod svojo drugo zmago v ligaškem delu konferenčne lige.

Za uvod pestro v Kidričevem

Za uvod se bosta v Kidričevem srečala Aluminij in Bravo. Aluminij se v obračun podaja s šestega mesta, kjer ima 18 točk oziroma tri manj od tokratnega tekmeca Brava, ki je drugi. Bravo se je avgusta na medsebojni tekmi veselil zmage z 2:1. Na visoko uvrstitev in strmo preusmeritev rezultatske krivulje so vplivale zgodnjejesenske predstave čete Aleša Arnola, ki ni izgubila že natanko dva meseca, v tem času pa je poleg dveh remijev vpisala kar štiri zmage. Zadnjo prejšnji konec tedna, ko je v Stožicah gostovalo Primorje.

Da jih čaka zahtevna naloga, se zaveda tudi napadalec Aluminija Behar Feta. "Trenutno je Bravo v izvrstni formi, zares so dobra ekipa, zelo agresivni in kompaktni. Čaka nas nova težka tekma, vendar se nanjo pripravljamo kot na vsako drugo. Najpomembneje bo, da bomo tako taktično kot psihično na pravi ravni, da da vsak svoj maksimum. Igramo pred svojimi navijači in verjamem, da lahko ob našem pravem pristopu vse tri točke ostanejo doma," je pred prvim obračunom 12. kroga dejal nogometaš Aluminija.

Sobotni spored odpirata Radomlje in Koper

Sobotno dogajanje se bo začelo v Domžalah, kjer bodo Radomlje pričakale Koper. Radomlje so avgusta na prvi medsebojni tekmi v sezoni zmagale z 2:1, zdaj bodo peto zmago v sezoni skušale ujeti na svojem terenu. Koper se v srečanje podaja s popotnico zmage nad Mariborom, prvič po vrnitvi na Primorsko pa je zasedbo vodil Zoran Zeljković. Strateg Kopra je imel pred obračunom z Mariborom kar precej težav s sestavo ekipe, saj so manjkali kaznovani Ivan Borna Jelić Balta, Brice Negouai in Fran Tomek, nekaj je tudi poškodb, tako da je bila obramba sestavljena praktično iz rezervistov.

Maribor bo lovil sedmo zmago v sezoni 1. SNL. Foto: Jure Banfi

Mariborčani se bodo proti Primorju skušali pobrati po srečanju s Koprom, na katerem so kljub številnim priložnostim klonili z 0:1. Štajerska zasedba pred začetkom 13. kroga zaseda četrto mesto, a le točko zaostaja za drugim mestom.

"Ko igramo doma, štejejo samo tri točke. Žal se nam v Kopru ni izšlo po željah, čeprav smo bili boljši na igrišču. Manjkal je le zadetek, ki bi spremenil potek tekme. Upam, da bomo zdaj učinkovitejši in priložnosti, ki si jih bomo ustvarili, pretvorili v zadetke. Primorje ima svoje kakovosti in specifičnost v igri s postavitvijo v rombu, a se bomo dobro pripravili in verjamem, da bomo odigrali dobro tekmo ter zmagali," je pred tekmo s Primorjem dejal 17-letni član Maribora Nejc Viher. Primorje se bo na drugi strani skušalo pobrati po težkem porazu proti Bravu, ki je zmagal s kar 3:0.

Domžale v Stožicah

Nedeljsko popoldne bosta v Stožicah začela Olimpija in Domžale, ki so z eno zmago v tej sezoni trenutno prikovani na dno prvoligaške lestvice. Domžalčani so v zadnjem krogu z 1:1 remizirali z Radomljami, Olimpija pa se je s točko vrnila iz Celja, kjer je bilo 0:0. "V sodobnem nogometu na tej ravni mora biti vsak igralec zbran in uigran s soigralci," je po zadnji tekmi izpostavil trener Olimpije Federico Bessone. "Pomembno je, da ostajamo zbrani in nabiramo točke. Ekipa raste iz tekme v tekmo in nismo več ekipa, ki je odpisana," pa je poudaril strateg Domžal Tonči Žlogar.

"Evropski" Celjani v Prekmurju Franko Kovačević je v izjemni strelski formi, v četrtek je znova zadel dvakrat. Foto: Guliverimage

Za konec kroga bo pestro še v Murski Soboti, kjer bo Mura pričakala Celje. Celjani se v obračun domačega prvenstva podajajo s popotnico zmage iz konferenčne lige, v kateri so z 2:0 odpravili Shamrock Rovers in so tako po dveh tekmah še naprej stoodstotni. Kljub zmagi pa strateg Albert Riera ni bil zadovoljen z drugim polčasom v Dublinu, opozoril je, da bo moral biti odziv proti Muri pravi. Celjski nogometaši so v prejšnjem krogu remizirali proti Olimpiji in še drugič v sezoni tekmo končali s točko, ob tem imajo še deset zmag. Mura na drugi strani lovi pomembne točke v boju začelja lestvice, kjer je trenutno deveta z le osmimi točkami.

V Fazaneriji je bilo doslej odigranih 35 medsebojnih tekem Mure in Celja, na 19 tekmah so se čarno-bejli veselili polnega izkupička. Celje je v Fazaneriji doslej slavilo na sedmih tekmah, na devetih tekmah pa zmagovalca ni bilo. Zadnjo domačo zmago proti Celju na domačem terenu so Muraši slavili v tretjem krogu lanske sezone.

