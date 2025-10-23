Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
N. V.

Četrtek,
23. 10. 2025,
13.26

Osveženo pred

19 minut

Bruce Springsteen Bor Zuljan Urška Klakočar Zupančič

Četrtek, 23. 10. 2025, 13.26

19 minut

Urška Klakočar Zupančič in Bor Zuljan na premieri filma o Springsteenu

Avtor:
N. V.

Urška Klakočar Zupančič, Bor Zuljan | Foto Mediaspeed

Foto: Mediaspeed

Fotografi so na premieri filma o Bruceu Springsteenu ujeli tudi Urško Klakočar Zupančič in Bora Zuljana.

V sredo je pot po slovenskih kinematografih začel film Springsteen: Reši me od nikoder, biografska drama o Bruceu Springsteenu in temnem obdobju njegovega življenja, iz katerega se je rodil njegov mojstrski album Nebraska, ki je izšel leta 1982.

Premiere filma, v katerem je Springsteena upodobil Jeremy Allen White, se je v Ljubljani udeležilo kar nekaj znanih obrazov, razumljivo mnogih glasbenikov. Med temi je bil tudi kitarist Bor Zuljan, ki je bil tudi tokrat nerazdružljiv s predsednico državnega zbora Urško Klakočar Zupančič.

Urška Klakočar Zupančič, Bor Zuljan | Foto: Mediaspeed Foto: Mediaspeed

Da sta zaljubljena, sta Klakočar Zupančič in Zuljan potrdila letos spomladi. Tako on kot ona sta bila pred tem poročena, o svoji zvezi pa sta povedala, da se je razvila iz sprva izključno poslovnega sodelovanja.

Urška Klakočar Zupančič
Trendi Urška Klakočar Zupančič pokazala, kako je bila videti pred 25 leti
Bruce Springsteen Bor Zuljan Urška Klakočar Zupančič
