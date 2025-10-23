Fotografi so na premieri filma o Bruceu Springsteenu ujeli tudi Urško Klakočar Zupančič in Bora Zuljana.

V sredo je pot po slovenskih kinematografih začel film Springsteen: Reši me od nikoder, biografska drama o Bruceu Springsteenu in temnem obdobju njegovega življenja, iz katerega se je rodil njegov mojstrski album Nebraska, ki je izšel leta 1982.

Premiere filma, v katerem je Springsteena upodobil Jeremy Allen White, se je v Ljubljani udeležilo kar nekaj znanih obrazov, razumljivo mnogih glasbenikov. Med temi je bil tudi kitarist Bor Zuljan, ki je bil tudi tokrat nerazdružljiv s predsednico državnega zbora Urško Klakočar Zupančič.

Foto: Mediaspeed

Da sta zaljubljena, sta Klakočar Zupančič in Zuljan potrdila letos spomladi. Tako on kot ona sta bila pred tem poročena, o svoji zvezi pa sta povedala, da se je razvila iz sprva izključno poslovnega sodelovanja.

