Avtor:
Š. L.

Petek,
24. 10. 2025,
13.05

Osveženo pred

4 minute

Angleško prvenstvo, 9. krog

Bijol čaka na priložnost, Šeško po dosežek, ki ga Man United želi že več kot leto in pol

Jaka Bijol | Jaka Bijol v premier ligi še ni zaigral. | Foto Guliverimage

Jaka Bijol v premier ligi še ni zaigral.

Foto: Guliverimage

Z obračunom Leedsa Jake Bijola in West Hama se bo danes začel 9. krog angleškega nogometnega prvenstva. Za zdaj ima nepogrešljivi član obrambe slovenske reprezentance en sam nastop za Leeds, v ligaškem pokalu. Na zadnjih petih tekmah je Leeds trikrat izgubil, enkrat remiziral in samo enkrat zmagal ter tako zdrsnil v spodnjo polovico razpredelnice. Benjamin Šeško bo z Manchester Unitedom tretjo zaporedno zmago v premier ligi lovil v soboto popoldne proti Brightonu.

Manchester United je prejšnji teden z zmago nad Liverpoolom končno končal dolgo čakanje Rubena Amorima na dve zaporedni zmagi v premier ligi. "Zdaj zmagujejo na nekaj tekmah, zmagali so tudi v Liverpoolu, zato morajo to prepričanje prenesti tudi v tekmo naslednji teden proti Brightonu. Zdaj morajo na tem graditi," je opozoril legendarni Roy Keane. Brighton je v zadnjih sezonah na Old Traffordu povzročal Unitedu veliko težav, saj je zmagal na zadnjih treh gostovanjih. Če pa Unitedu uspe narediti konec temu nedavnemu rekordu in si zagotoviti še tri točke, bo to prvič, da bodo v Premier ligi zmagali na treh zaporednih tekmah od februarja 2024 oziroma kar 49 tekem nazaj.

Benjamin Šeško je v tej sezoni pri dveh zadetkih v premier ligi. | Foto: Guliverimage Benjamin Šeško je v tej sezoni pri dveh zadetkih v premier ligi. Foto: Guliverimage

Vodilni Arsenal proti Crystal Palacu, Man City v Birminghamu

Sobotni spored bosta sicer odprla Chelsea in Fulham. Liverpool, ki je med tednom v ligi prvakov prekinil niz štirih zaporednih porazov v vseh tekmovanjih, bo tri zaporedne ničle v premier ligi skušal končati na gostovanju pri Brentfordu. Vodilni Arsenal bo v nedeljo gostil Crystal Palace, Manchester City pa čaka gostovanje pri Aston Villi. Everton čaka spopad s Tottenhamom.

Angleško prvenstvo, 9. krog:

Petek, 24. oktober:

Sobota, 25. oktober:

Nedelja, 26. oktober:

Lestvica:

Najboljši strelci:

11 – Haaland (Man City) 
– Semenyo (Bournemouth)
– Mateta (Crystal Palace), Thiago (Brentford)
– Anthony (Burnley), Woltemade (Newcastle), Welbeck (Brighton)
3 – Bowen (West Ham), Caicedo (Chelsea), Ekitike (Liverpool), Fernandez (Chelsea), Gakpo (Liverpool), Gyökeres (Arsenal), Isidor (Sunderland), Kroupi (Bournemouth), Ndiaye (Everton), Richarlison (Tottenham), Sarr (Crystal Palace), Kroupi (Bournemouth)
Benjamin Šeško (Man United) ...

Benjamin Šeško
