Hrvaški sabor je danes z 84 glasovi za, 30 vzdržanimi in 11 proti spremenil zakon o obrambi in s tem potrdil ponovno uvedbo obveznega temeljnega vojaškega usposabljanja, poročajo hrvaški mediji.

Osnovno vojaško usposabljanje (TVO) bo trajalo dva meseca, s prvimi pozivi pa bodo začeli do konca leta, prve nabornike pa v vojašnicah v Kninu, Slunju in Požegi pričakujejo v začetku prihodnjega leta. Hrvaško ministrstvo za obrambo je napovedalo, da načrtujejo letno vpoklicati okoli 4.000 nabornikov, razdeljenih v pet generacij.

Koga bodo pozvali v vojsko?

V vojaški register so vpisani vsi 18-letni mladeniči, na vojaško usposabljanje pa bodo napoteni v koledarskem letu, ko bodo dopolnili 19 let, poročajo hrvaški mediji. Naborniki bodo pred vojaškim usposabljanjem opravili zdravniški pregled, s katerim bodo ugotovili, ali so ali so sposobni za vojaško usposabljanje.

Možen odlog do konca 29. leta starosti

Ministrstvo za obrambo še navaja, da bodo preglede puskusili organizirati čim bližje kraju stalnega prebivališča rekrutov, da bo udeležencem olajšan dostop. Na pregledu bodo ugotovili zdravstveno sposobnost potencialnega rekruta, je sporočilo ministrstvo za obrambo in dodalo, da se lahko tisti, ki so dolžni opravljati obveznost, napotijo ​​na usposabljanje ali pa dobijo zakonsko predpisan odlog do konca 29. leta starosti. Nekateri pa so lahko obveznosti vojaškega roka oproščeni pod pogoji in na način, ki ga določa zakon.

Izjemoma se bodo na vojaško usposabljanje napotili ​​tudi naborniki starejši od 19 let in do 30 let, saj se jim lahko služenje odloži v primeru študija in za primer udeležbe športnikov na svetovnih in evropskih prvenstvih.

Možen je tudi ugovor vesti

Tiste osebe, ki zaradi verskih ali moralnih prepričanj v vojaških dolžnostih ne želijo sodelovati, bodo lahko ugovarjale vesti in bodo tri mesece opravljale osnovno vojaško usposabljanje v civilni zaščiti ali pa štiri mesece v lokalnih enotah, še poročajo hrvaški mediji.

Za vojaško usposabljanje bo pristojbina znašala 1.100 evrov na mesec, usposabljanje pa se bo vštelo v delovno dobo, medtem ko bo za civilno služenje pristojbina nižja. Njena višina bo urejena z uredbo.

Ženske k vpoklicu niso zavezane, lahko pa se prostovoljno udeležujejo osnovnega vojaškega usposabljanja, ki je eden od pogojev za sprejem v aktivno vojaško službo, in nato služijo v rezervi.

Kdo je oproščen obveznosti vojaškega usposabljanja?

Obveznosti vojaškega usposabljanja so lahko oproščeni fantje, ki so za služenje ocenjeni kot nesposobni za služenje vojaškega roka, ter tisti, ki so se vsaj dve leti izobraževali kot kadeti po pogodbi z Ministrstvom za obrambo. Služenja so oproščeni tudi mladeniči, ki imajo poleg hrvaškega državljanstva še tuje državljanstvo in imajo urejeno obveznost opravljanja vojaškega usposabljanja v tujini, ter udeleženci policijske šole Ministrstva za notranje zadeve, pravosodni policisti ali posvečeni duhovniki, diakoni ali menihi.

Kakšna je kazen v primeru neudeležbe?

V primeru, da se rekruti ne odzivajo, lahko izda policijski nalog, predvidena pa je tudi globa.