Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtor:
Š. L.

Petek,
24. 10. 2025,
11.45

Osveženo pred

1 ura, 29 minut

Thermometer Blue 0,00

Lens Strasbourg Marseille PSG francosko prvenstvo Ligue 1 tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva

Francosko prvenstvo, 9. krog

PSG eksplodiral v Evropi, kaj pa doma?

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

PSG | PSG se je med tednom znesel nad Bayerjem. | Foto Reuters

PSG se je med tednom znesel nad Bayerjem.

Foto: Reuters

V devetem krogu francoskega prvenstva bo vodilni Marseille v soboto zvečer gostoval pri četrtem Lensu. PSG se je med tednom po dveh zaporednih remijih v ligue 1 v ligi prvakov znesel nad Bayerjem iz Leverkusna (7:2), zdaj pa si želi znova na vrh domačega tekmovanja, kjer ima točko zaostanka za Marseillom. PSG bo v soboto zvečer gostoval pri Brestu.

Jan Oblak
Sportal Eksplozija zadetkov v Evropi! PSG zadel sedmico, polom Oblakovih v Londonu.

Francosko prvenstvo, 9. krog:

Petek, 24. oktober:

Sobota, 25. oktober:

Nedelja, 26. oktober:

Lestvica:

Najboljši strelci:

7 - Panichelli (Strasbourg)
6 - Greenwood (Marseille)
5 - Fati (Monaco)
4 - Kebbal (Paris), Lepaul (Rennes), Barcola (PSG), Diop (Nica), Del Castillo (Brest), Magri (Toulouse)

...

 
Bravo Aleš Arnol
Sportal Se bo Bravu znova smejalo?
