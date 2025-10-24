PSG eksplodiral v Evropi, kaj pa doma?

V devetem krogu francoskega prvenstva bo vodilni Marseille v soboto zvečer gostoval pri četrtem Lensu. PSG se je med tednom po dveh zaporednih remijih v ligue 1 v ligi prvakov znesel nad Bayerjem iz Leverkusna (7:2), zdaj pa si želi znova na vrh domačega tekmovanja, kjer ima točko zaostanka za Marseillom. PSG bo v soboto zvečer gostoval pri Brestu.