Petek, 24. 10. 2025, 11.45
Francosko prvenstvo, 9. krog
PSG eksplodiral v Evropi, kaj pa doma?
V devetem krogu francoskega prvenstva bo vodilni Marseille v soboto zvečer gostoval pri četrtem Lensu. PSG se je med tednom po dveh zaporednih remijih v ligue 1 v ligi prvakov znesel nad Bayerjem iz Leverkusna (7:2), zdaj pa si želi znova na vrh domačega tekmovanja, kjer ima točko zaostanka za Marseillom. PSG bo v soboto zvečer gostoval pri Brestu.
7 - Panichelli (Strasbourg)
6 - Greenwood (Marseille)
5 - Fati (Monaco)
4 - Kebbal (Paris), Lepaul (Rennes), Barcola (PSG), Diop (Nica), Del Castillo (Brest), Magri (Toulouse)
