Nora tekma Greenwooda za vrnitev Marseilla na prvo mesto

Za uvod v osmi krog francoskega prvenstva je PSG v derbiju gostil Strasbourg. Parižani so v prejšnjem krogu remizirali z Lillom in zdaj še s Strasbourgom, ki je v 50. minuti celo vodil s 3:1. Zadetek za končni izid 3:3 je v 79. minuti dosegel Senny Mayulu. Marseille je s 6:2 premagal Le Havre, kar štiri gole je dosegel Mason Greenwood, in se vrnil na prvo mesto. Na tem ima točko več od PSG.

Nesporni junak Marseillovega slavja je bil Mason Greenwood, ki je najprej v 35. minuti z bele pike izničil prednost Le Havra, ta je ostal še brez izključenega Gautierja Llorisa, po golu Yassina Kechte, nato pa med 67. in 76. minuto dosegel še tri zadetke. Skupaj je pri šestih golih. Marseille, za katerega sta zadela še Robinio Vaz v 88. in Amir Murillo v 93. minuti, ima zdaj 18 točk, PSG ima točko manj, Strasbourg je pri 16 točkah, Lyon je ostal pri 15, Monaco pa je pri 14.

Parižani, ki so bili pred tem krogom vodilni s 16 točkami, so proti Strasbourgu, ki je bil pred trem krogom del trojice s po 15 točkami, dobro začeli in povedli v šesti minuti z golom Bradleyja Barcolaja. Toda gosti so tudi kmalu pokazali, da bodo gledalci spremljali še kako zanimiv obračun. Joaquin Panichelli v 26. in Diego Moreira v 41. minuti sta namreč poskrbela za preobrat.

PSG je zaostajal z 1:3, v 79. minuti pa je Senny Mayulu zadel za izenačenje na 3:3. Foto: Reuters

Panichelli, ki je pred sezono okrepil ambiciozni Strasbourg, je v 49. minuti še povečal prednost na 3:1, s svojim sedmim golom v sezoni je tudi vodilni strelec lige. Branilec naslova PSG pa se je nato le rešil iz zagate, Goncalo Ramos je namreč v 58. minuti uspešno izvedel enajstmetrovko, Senny Mayulu pa je v 79. poskrbel za izenačenje.

