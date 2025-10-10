Monaco odslovil trenerja Adija Hütterja

Monaco je v tej sezoni francoskega prvenstva dosegel štiri zmage, en remi in dva poraza. Klub je na petem mestu po sedmih krogih, v ligi prvakov pa je po dveh tekmah ligaškega dela pri eni točki po porazu proti Club Brüggeu (1:4) in remiju proti Manchester Cityju (2:2).

Petinpetdesetletni Adi Hütter je v zadnjih dveh sezonah, klub je prevzel julija 2023, Monacu pomagal do drugega in tretjega mesta v francoskem prvenstvu oziroma neposredne uvrstitve v ligo prvakov. V elitnem evropskem klubskem tekmovanju je v sezoni 2024/25 prišel do izločilnih bojev, a moral za preboj v osmino finala po dveh tekmah priznati premoč Benfici.

Po pisanju francoskih medijev naj bi bil že znan njegov naslednik na klopi, in sicer Belgijec Sebastien Pocognoli, a tega klub iz kneževine ni potrdil. Pocognoli vodi belgijski Union Saint-Gilloise.