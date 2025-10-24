Že za uvod v ogenj vodilni, veliki derbi v Neaplju

Že za uvod v osmi krog italijanskega prvenstva bo na delu vodilni AC Milan, ki bo na San Siru gostil zadnjo Piso. Ta je na sedmih tekmah zbrala le tri točke oziroma kar 13 manj od vodilnih Milančanov. Parma Tjaša Begića bo v soboto pričakala Como, Udinese Sandija Lovrića pa čaka srečanje z Leccejem. Sobota bo postregla tudi z velikim derbijem med Napolijem in Interjem.

Napoli in Inter sta na zadnjih treh tekmah serie A remizirala z 1:1, kar je toliko remijev kot na prejšnjih 12 tekmah (dve zmagi Napolija in sedem Interja). Ekipi v tem tekmovanju še nikoli nista delili plena na štirih zaporednih tekmah. Napoli je na domačem terenu v italijanskem prvenstvu neporažen od poraza proti Laziu 8. decembra 2024 in je od takrat zmagal na 11 od 14 domačih tekem, vključno s prvimi tremi tekmami tekoče sezone. Je pa izgubil dve od zadnjih treh tekem serie A (ena zmaga), prav toliko kot na prejšnjih 31 tekmah (20 zmag in devet porazov).

Napoli bo gostil Inter. Foto: Reuters

Potem ko je avgusta in septembra izgubil dve tekmi domačega prvenstva proti Udineseju in Juventusu, je Inter zmagal na zadnjih štirih ligaških tekmah. Med ekipami v petih najboljših evropskih ligah imata le Bayern München (sedem) in Marseille (pet) daljši niz zmag v trenutnih tekmovanjih kot Nerazzurri, ki ima štiri, tako kot Stuttgart.

Krog bosta v nedeljo zvečer sklenila Lazio in Juventus, ki je med tednom v ligi prvakov z 0:1 klonil proti Laziu.

Italijansko prvenstvo, osmi krog:

Petek, 24. oktober:

Sobota, 25. oktober:

Nedelja, 26. oktober:

Lestvica: