Najlepše zgodbe hvaležnosti zdaj na ogled – oglejte si Poli sendviče prijaznosti

S tem, ko so skupaj ustvarjali sendviče za nekoga, ki jim veliko pomeni, so pokazali, kako malo je v resnici potrebno, da nekomu polepšamo dan.

Včasih majhno dejanje pove več kot dolge besede. Kos kruha, nekaj rezin znamenite Poli in drobna zahvala so bili dovolj, da so otroci in starši po vsej Sloveniji v okviru akcije Poli sendvič hvaležnosti širili toplino, prijaznost in nasmehe.

Ko se hvaležnost izrazi z okusi

V prvem delu akcije je Poli povabil družine, naj se pridružijo praznovanju Tedna otroka®, ki je letos nosil sporočilo Teden otroka® praznuje prijaznost. Naloga je bila preprosta – a zelo srčna: pripraviti Poli sendvič hvaležnosti, ga podariti nekomu, ki si zasluži zahvalo, in fotografijo deliti na spletni strani poli-teden-otroka.si .

Odziv je bil topel in iskren. Med prijavljenimi so bile zgodbe, ki spomnijo, da se hvaležnost največkrat skriva prav v vsakdanjih trenutkih:

" Zahvaljujem se svoji družini; mami, atiju ter bratcema Oscarju in Tilenu ker jih imam zelo rad in ker me vzpodbujajo pri raziskovanju otrošt... "

" Sendvič je namenjen mojem zajčku Zajčitu, ker me vsako noč čuva, ko spim. Z njim delim vse, kar imam najraje. Lori (2 leti ) "

) " Ta sendvič je za mojega sina, ki obožuje Poli in jo z veseljem zmaže. On je hvaležen zame, jaz pa za njega. Radi se imamo . "

. " Sendviča sta namenjena mojima sodelavcema, ki si to preprosto zaslužita. "

" Zahvaljujem se noni, ki mi tako dobro kuha in me vedno nahrani ❤️ "

" Mojoj babici ker vedno skrbi zame in ker nam kuha najboljšo hrano. "

"babici in dedku… za varstvo in skrb ❤️"

Vsaka fotografija, vsak zapis in vsaka zgodba so iskreni odraz topline, povezanosti in tudi tiste prave otroške preprostosti, ki se je odrasli včasih premalo spominjamo.

Foto: Perutnina Ptuj

Mali trenutki, veliki učinki

V morju dnevnih obveznosti pogosto pozabimo, da prijaznost ni vedno nekaj velikega. Včasih zadostujejo iskren nasmeh, objem ali domač sendvič, narejen z mislijo na nekoga drugega.

Otroci, ki so sodelovali v akciji, so nas ponovno spomnili na moč drobnih dejanj. Skozi igro in ustvarjalnost so se učili, da se hvaležnost ne meri v velikosti daril, ampak v iskrenosti. In da ni lepšega kot videti nasmeh nekoga, ki se počuti opaženega in cenjenega.

Foto: Perutnina Ptuj

Najlepše zgodbe hvaležnosti zdaj na ogled

Zdaj, ko je prvi del akcije končan, so izbrane fotografije objavljene na spletni strani poli-teden-otroka.si . Vsaka fotografija nosi svojo zgodbo – zgodbo družinske topline, prijateljstva in tistih vezi, ki nas delajo močnejše.

Obiskovalci lahko do 26. oktobra 2025 glasujete za svoj najljubši sendvič hvaležnosti in tako pomagate izbrati tistega, ki vas je najbolj ganil ali navdihnil. A najlepše pri vsem tem je, da pri tej akciji ni poraženih. Prav vsak, ki je sodeloval, je s svojim dejanjem razveselil nekoga in s tem že postal zmagovalec.

Foto: Perutnina Ptuj

Ko prijaznost postane navada

Letos je Teden otroka® poudarjal prijaznost – vrednoto, ki nas združuje in povezuje. S projektom Poli sendvič hvaležnosti je želel Poli spodbuditi, da se prijaznost ne konča z enim tednom, ampak postane del vsakdana: ko rečemo hvala, ko pohvalimo, ko si vzamemo trenutek drug za drugega. Ko otroci ob pripravi sendviča spoznajo, da s preprostim dejanjem lahko osrečijo druge, se učijo ene najlepših življenjskih lekcij – da dobrota resnično šteje.

Foto: Perutnina Ptuj

Naj se hvaležnost širi naprej

Obisk spletne strani in glasovanje za najljubši sendvič hvaležnosti je lahko tudi priložnost, da sami pomislite, komu bi danes radi rekli hvala. Morda staršem, ki vas vedno podpirajo. Morda sodelavcu, ki vas zna nasmejati. Morda prijatelju, ki je vedno tam, ko ga potrebujete.

Včasih je dovolj, da to poveste. Včasih pa, da to pokažete – recimo s sendvičem.

Obiščite poli-teden-otroka.si , oglejte si prisrčne zgodbe otrok in družin, ki so z nami delile svoje sendviče hvaležnosti, in oddajte glas za svojega favorita. Ker je svet lepši, ko si vzamemo trenutek za hvaležnost.

Vse to pa je le del širše zgodbe. To jesen Poli vabi k sodelovanju tudi v kampanji Poli trenutki, ki nas spodbuja, da razmislimo, kako uživamo v hrani. Je to hiter zajtrk, medtem ko iščemo zvezke in superge? Morda sendvič, pripravljen zvečer, da ga zjutraj le pograbimo. Ali pa večerja, ko si po napornem dnevu končno vzamemo čas zase in za druge.