Tragedija: Fant detoniral bombo na železniški postaji #video

Ukrajina je ponoči z droni napadla širše območje Moskve, pri čemer je bilo v Krasnogorsku na obrobju ruske prestolnice ranjenih pet ljudi, je danes na Telegramu sporočil guverner moskovske regije Andrej Vorobjov. Gre za enega redkih ukrajinskih napadov na prestolnico Rusije. Iz Ukrajine medtem prihaja tragična vest, da je 21-letnik, ki je bil pred kratkim prdržan zaradi poskusa nezakonitega prehoda državne meje na železniški postaji detoniral granato in pri tem ubil vsaj štiri ljudi.

Pregled pomembnejših novic dneva:



13.50 Tragedija: Fant detoniral bombo na železniški postaji

10.00 V ukrajinskem napadu na obrobju Moskve več ranjenih

7.00 Belgijski premier proti hitri uporabi zamrznjenega ruskega premoženja

13.50 Tragedija: Fant detoniral bombo na železniški postaji

Po poročanju ukrajinskih medijev je 23-letnik na železniški postaji Ovruch približno 200 kilometrov severozahodno od Kijeva, nedaleč od meje z Belorusijo, med pregledom dokumentov mejnih policisktov detoniral granato. Po dosedanjih informacijah so v eksploziji umrli napadalec, 29-, 58- in 82-letna ženska ter mejni policist. Dvanajst drugih ljudi je bilo v napadu ranjenih.

Po predhodnih informacijah je bil fant, ki je izvedel eksplozijo, prebivalec Harkova in je bil pred kratkim pridržan zaradi poskusa nezakonitega prehoda državne meje na zahodu Ukrajine.

10.00 V ukrajinskem napadu na obrobju Moskve več ranjenih

Po besedah Vorobjova je dron v Krasnogorsku zadel stanovanjsko stavbo, katere prebivalce so evakuirali. Med ranjenimi naj bi bil tudi otrok, poročajo tuje tiskovne agencije.

Rusko obrambno ministrstvo je medtem sporočilo, da je zračna obramba ponoči sestrelila skupno 111 ukrajinskih brezpilotnih letalnikov nad 13 regijami. Večino so jih sestrelili na jugu države.

Rusija je v zadnjih tednih okrepila napade na ukrajinsko civilno infrastrukturo, zlasti energetsko, zaradi česar se na tisoče Ukrajincev sooča z težavami v oskrbi z elektriko. V odgovor je Kijev okrepil napade na ruske zahodne regije ter naftne in plinske objekte, medtem ko Moskvo in območje v njeni okolici od začetka vojne napada poredkoma.

Ponoči je Rusija izvedla nove napade na Ukrajini. V južni regiji Herson je rusko obstreljevanje zahtevalo tri življenja, 14 je ranjenih, navaja ukrajinska tiskovna agencija Ukrinform.

Skupno so ruske sile po podatkih ukrajinske vojske nad državo izstrelile 128 dronov, zračna obramba jih je sestrelila 72. "Napad še traja, več sovražnih brezpilotnih letalnikov je še vedno v ukrajinskem zračnem prostoru," je še sporočila vojska.

7.00 Belgijski premier proti hitri uporabi zamrznjenega ruskega premoženja

Belgijski premier Bart De Wever Foto: Reuters Belgijski premier Bart De Wever ima po četrtkovem zasedanju Evropskega sveta še vedno pomisleke glede uporabe zamrznjenega ruskega premoženja, ki je večinoma shranjeno v njegovi državi, za financiranje posojila EU Ukrajini.

De Wever je ob prihodu na vrh EU v Bruslju zagrozil z blokado 140 milijard evrov vrednega posojila, če druge članice ne bodo prevzele s tem povezanih tveganj in zagotovile jamstev zanj. Prav tako je zahteval, da tudi druge evropske države in članice skupine G7, v katerih je shranjeno tovrstno premoženje, omogočijo njegovo uporabo za podporo Ukrajini.

Po srečanju je dejal, da ima še vedno več pomislekov. Med drugim gre za vprašanji, kako vzpostaviti takšno posojilo, da bi bilo v skladu z mednarodnim pravom, in kako druge države, ki hranijo zamrznjeno rusko premoženje, prepričati o sodelovanju.

Vendar pa Belgija po poročanju tujih tiskovnih agencij ni bila edina, ki je izrazila pomisleke.

"Ob tej rešitvi se postavljajo pravna vprašanja in vprašanja delitve tveganja," je priznal tudi francoski predsednik Macron. Obenem je poudaril, da to ostaja najboljša možnost za zagotavljanje finančne podpore Ukrajini za prihodnji dve leti.

Belgijski premier Bart De Wever in francoski predsednik Emmanuel Macron Foto: Reuters

Voditelji držav članic EU so se v četrtek zavezali, da bodo v letih 2026 in 2027 pokrili finančne potrebe Kijeva, vendar pa so odločanje o novem posojilu odložili do decembrskega zasedanja. Evropska komisija bo zdaj pripravila različne možnosti, kako bi lahko rusko premoženje, zamrznjeno v okviru zahodnih sankcij, uporabili za financiranje novega, 140 milijard evrov vrednega posojila.

Nemški kancler Friedrich Merz, ki je konec septembra podal pobudo zanj, je po poročanju tujih agencij pozdravil ta korak. "Ukrajina potrebuje zanesljive obete, predvsem ko gre za vojaško opremo. Evropejci moramo to sporočilo moči poslati zdaj," je povedal, še poroča Slovenska tiskovna agencija.