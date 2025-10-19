Leao z dvema goloma Milan popeljal na vrh

Italijansko prvenstvo se po reprezentančnem premoru nadaljuje s sedmim krogom. Nogometaši Milana so v nedeljo zvečer po zaostanku proti Fiorentini pripravili preobrat, zmagali z 2:1 in se zavihteli na prvo mesto serie A. Oba zadetka Milančanov je prispeval Rafael Leao, ki je zmagoviti gol dosegel v 86. minuti iz 11-metrovke. Milan je pri 16 točkah, eno manj imajo Inter, Napoli in Roma.

Za sobotno presenečenje so poskrbeli nogometaši Torina, ki so z 1:0 premagali do tega kroga vodilni Napoli. Gostje so sicer v sodnikovem dodatku zadeli, a gola Noe Langa zaradi prepovedanega položaja po ogledu posnetka niso priznali.

Inter je v soboto izkoristil spodrsljaj Napolija in z golom Ange-Yoan Bonnyja premagal Romo.

Ange-Yoan Bonny je zadel za zmago Interja. Foto: Guliverimage

Nedeljski spored sta odprla Como in Juventus, ki bi se z zmago pridružil moštvom s 15 točkami. A varovanci Cesca Fabregasa se s tem niso strinjali in z zmago z 2:0 prišli do velikega skalpa.

Genoa je imela v sodnikovem dodatku na voljo 11-metrovko, a je ni izkoristila, tako da sta se s Parmo razšli brez golov. Tjaš Begić (Parma) je remi pospremil na klopi. Tudi Atalanta in Lazio sta se razšla z remijem 0:0.

Zadnja tekma kroga bo v ponedeljek zvečer, ko bo Sandi Lovrić z Udinesejem gostoval pri Cremoneseju.

Italijansko prvenstvo, 7. krog:

Sobota, 18. oktober:

Nedelja, 19. oktober:

Ponedeljek, 20. oktober:

Lestvica: