Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
M. P., Pe. M., Ja. M.

Nedelja,
19. 10. 2025,
22.44

Osveženo pred

1 ura, 32 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,20

Natisni članek

Natisni članek
Juventus Sandi Lovrič Udinese Inter Milano AC Milan Napoli italijansko prvenstvo serie A tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva

Nedelja, 19. 10. 2025, 22.44

1 ura, 32 minut

Italijansko prvenstvo, 7. krog

Leao z dvema goloma Milan popeljal na vrh

Avtorji:
M. P., Pe. M., Ja. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,20
Rafael Leao | Rafael Leao je Milan popeljal na vrh lestvice serie A. | Foto Reuters

Rafael Leao je Milan popeljal na vrh lestvice serie A.

Foto: Reuters

Italijansko prvenstvo se po reprezentančnem premoru nadaljuje s sedmim krogom. Nogometaši Milana so v nedeljo zvečer po zaostanku proti Fiorentini pripravili preobrat, zmagali z 2:1 in se zavihteli na prvo mesto serie A. Oba zadetka Milančanov je prispeval Rafael Leao, ki je zmagoviti gol dosegel v 86. minuti iz 11-metrovke. Milan je pri 16 točkah, eno manj imajo Inter, Napoli in Roma.

Christian Pulišić
Sportal Hojlund popeljal Napoli na vrh, na derbiju v Torinu brez zadetkov

Za sobotno presenečenje so poskrbeli nogometaši Torina, ki so z 1:0 premagali do tega kroga vodilni Napoli. Gostje so sicer v sodnikovem dodatku zadeli, a gola Noe Langa zaradi prepovedanega položaja po ogledu posnetka niso priznali.

Inter je v soboto izkoristil spodrsljaj Napolija in z golom Ange-Yoan Bonnyja premagal Romo.

Ange-Yoan Bonny je zadel za zmago Interja. | Foto: Guliverimage Ange-Yoan Bonny je zadel za zmago Interja. Foto: Guliverimage

Nedeljski spored sta odprla Como in Juventus, ki bi se z zmago pridružil moštvom s 15 točkami. A varovanci Cesca Fabregasa se s tem niso strinjali in z zmago z 2:0 prišli do velikega skalpa. 

Genoa je imela v sodnikovem dodatku na voljo 11-metrovko, a je ni izkoristila, tako da sta se s Parmo razšli brez golov. Tjaš Begić (Parma) je remi pospremil na klopi. Tudi Atalanta in Lazio sta se razšla z remijem 0:0.

Zadnja tekma kroga bo v ponedeljek zvečer, ko bo Sandi Lovrić z Udinesejem gostoval pri Cremoneseju.

Italijansko prvenstvo, 7. krog:

Sobota, 18. oktober:

Nedelja, 19. oktober:

Ponedeljek, 20. oktober:

Lestvica: 

Najboljši strelci:

5 – Orsolini (Bologna)
– Pulisic (Milan), Paz (Como)
– Cancellieri (Lazio), De Bruyne (Napoli), Martinez (Inter), Soule (Roma), Thuram (Inter), Bonny (Inter), Simeone (Torino)
...

Adrien Rabiot
Sportal V serie A ostro napadli kritičnega Rabiota zaradi tekme v Perthu
Juventus Sandi Lovrič Udinese Inter Milano AC Milan Napoli italijansko prvenstvo serie A tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.