Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Petek,
3. 10. 2025,
16.20

Osveženo pred

1 ura, 3 minute

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Tjaš Begić Parma Sandi Lovrič Udinese Juventus Inter AC Milan Napoli italijansko prvenstvo serie A tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva

Petek, 3. 10. 2025, 16.20

1 ura, 3 minute

Italijansko prvenstvo, 6. krog

Lovrić po tretjo zmago, čustvena vrnitev Allegrija

Avtor:
Š. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Sandi Lovrić, Udinese - Verona | Sandi Lovrić se je v prejšnjem krogu vrnil po poškodbi. | Foto Guliverimage

Sandi Lovrić se je v prejšnjem krogu vrnil po poškodbi.

Foto: Guliverimage

V šestem krogu italijanske serie A bo največ oči uprtih v Torino, kjer bo Juventus v nedeljo gostil vodilni Milan. Napoli bo pred tem gostil Genoo, Roma se bo mudila v Firencah pri Fiorentini. Udinese s Sandijem Lovrićem bo v času nedeljskega kosila gostil Cagliari. Že v soboto se bo Inter pomeril s Cremonesejem, Parma Tjaša Begića pa se bo srečala z Leccejem.

Pred začetkom šestega kroga italijanskega prvenstva so na vrhu kar tri ekipe z 12 točkami, to so Milan, Napoli in Roma, točko manj ima na četrtem mestu Juventus. Ravno ta bo gostil, vsaj na papirju, najbolj zanimiv obračun kroga, ko se bo v nedeljo zvečer pomeril z Milanom. 

Massimiliano Allegri se vrača v Torino. | Foto: Reuters Massimiliano Allegri se vrača v Torino. Foto: Reuters

Na vrhu lestvice zahvaljujoč gol razliki je Milan, ki je v seriji petih zaporednih zmag v prvenstvu in pokalu, njihova razburljiva zmaga proti aktualnemu prvaku Napoliju pretekli konec tedna pa je pokazala dovolj, da bodo letos resno v igri za naslov. Trener Massimiliano Allegri se bo v Torino, kjer je osvojil pet naslovov serie A, vrnil, kot je dejal sam, z veliko čustvi. Tja prihaja okrepljen s samozavestjo po zmagi nad Napolijem in z enim tednom počitka, za razliko od tekmecev, ki so v zadnjih dneh nastopali v ligi prvakov, kjer so remizirali z Villarrealom (2:2). Milanove upe, da obdrži vrh lestvice tudi ta konec tedna, dodatno krepijo poškodbe Juventusovih ključnih igralcev Gleisona Bremerja in Khephrena Thuurama, ki sta se poškodovala med remijem z Atalanto.

Italijansko prvenstvo, 6. krog:

Petek, 3. oktober:

Sobota, 4. oktober:

Nedelja, 5. oktober:

Lestvica: 

Najboljši strelci:

– Pulisic (Milan)
– De Bruyne (Napoli), Orsolini (Bologna), Paz (Como), Thuram (Inter)
– Baschirotto (Cremenese), Belotti (Cagliari), Calhanoglu (Inter), Castellanos (Lazio), Davis (Udinese), De Ketelaere (Atalanta), Krstović (Atalanta), Mandragora (Fiorentina), Martinez (Inter), Soule (Roma), Sulemana (Atalanta), Vlahović (Juventus), Zaccagni (Lazio)

Tjaš Begić Parma Sandi Lovrič Udinese Juventus Inter AC Milan Napoli italijansko prvenstvo serie A tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.