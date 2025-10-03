Lovrić po tretjo zmago, čustvena vrnitev Allegrija

V šestem krogu italijanske serie A bo največ oči uprtih v Torino, kjer bo Juventus v nedeljo gostil vodilni Milan. Napoli bo pred tem gostil Genoo, Roma se bo mudila v Firencah pri Fiorentini. Udinese s Sandijem Lovrićem bo v času nedeljskega kosila gostil Cagliari. Že v soboto se bo Inter pomeril s Cremonesejem, Parma Tjaša Begića pa se bo srečala z Leccejem.

Pred začetkom šestega kroga italijanskega prvenstva so na vrhu kar tri ekipe z 12 točkami, to so Milan, Napoli in Roma, točko manj ima na četrtem mestu Juventus. Ravno ta bo gostil, vsaj na papirju, najbolj zanimiv obračun kroga, ko se bo v nedeljo zvečer pomeril z Milanom.

Massimiliano Allegri se vrača v Torino. Foto: Reuters

Na vrhu lestvice zahvaljujoč gol razliki je Milan, ki je v seriji petih zaporednih zmag v prvenstvu in pokalu, njihova razburljiva zmaga proti aktualnemu prvaku Napoliju pretekli konec tedna pa je pokazala dovolj, da bodo letos resno v igri za naslov. Trener Massimiliano Allegri se bo v Torino, kjer je osvojil pet naslovov serie A, vrnil, kot je dejal sam, z veliko čustvi. Tja prihaja okrepljen s samozavestjo po zmagi nad Napolijem in z enim tednom počitka, za razliko od tekmecev, ki so v zadnjih dneh nastopali v ligi prvakov, kjer so remizirali z Villarrealom (2:2). Milanove upe, da obdrži vrh lestvice tudi ta konec tedna, dodatno krepijo poškodbe Juventusovih ključnih igralcev Gleisona Bremerja in Khephrena Thuurama, ki sta se poškodovala med remijem z Atalanto.

Italijansko prvenstvo, 6. krog:

Petek, 3. oktober:

Sobota, 4. oktober:

Nedelja, 5. oktober:

Lestvica: