Petek, 3. 10. 2025, 16.20
1 ura, 3 minute
Italijansko prvenstvo, 6. krog
Lovrić po tretjo zmago, čustvena vrnitev Allegrija
V šestem krogu italijanske serie A bo največ oči uprtih v Torino, kjer bo Juventus v nedeljo gostil vodilni Milan. Napoli bo pred tem gostil Genoo, Roma se bo mudila v Firencah pri Fiorentini. Udinese s Sandijem Lovrićem bo v času nedeljskega kosila gostil Cagliari. Že v soboto se bo Inter pomeril s Cremonesejem, Parma Tjaša Begića pa se bo srečala z Leccejem.
Pred začetkom šestega kroga italijanskega prvenstva so na vrhu kar tri ekipe z 12 točkami, to so Milan, Napoli in Roma, točko manj ima na četrtem mestu Juventus. Ravno ta bo gostil, vsaj na papirju, najbolj zanimiv obračun kroga, ko se bo v nedeljo zvečer pomeril z Milanom.
Massimiliano Allegri se vrača v Torino.
Na vrhu lestvice zahvaljujoč gol razliki je Milan, ki je v seriji petih zaporednih zmag v prvenstvu in pokalu, njihova razburljiva zmaga proti aktualnemu prvaku Napoliju pretekli konec tedna pa je pokazala dovolj, da bodo letos resno v igri za naslov. Trener Massimiliano Allegri se bo v Torino, kjer je osvojil pet naslovov serie A, vrnil, kot je dejal sam, z veliko čustvi. Tja prihaja okrepljen s samozavestjo po zmagi nad Napolijem in z enim tednom počitka, za razliko od tekmecev, ki so v zadnjih dneh nastopali v ligi prvakov, kjer so remizirali z Villarrealom (2:2). Milanove upe, da obdrži vrh lestvice tudi ta konec tedna, dodatno krepijo poškodbe Juventusovih ključnih igralcev Gleisona Bremerja in Khephrena Thuurama, ki sta se poškodovala med remijem z Atalanto.
4 – Pulisic (Milan)
3 – De Bruyne (Napoli), Orsolini (Bologna), Paz (Como), Thuram (Inter)
2 – Baschirotto (Cremenese), Belotti (Cagliari), Calhanoglu (Inter), Castellanos (Lazio), Davis (Udinese), De Ketelaere (Atalanta), Krstović (Atalanta), Mandragora (Fiorentina), Martinez (Inter), Soule (Roma), Sulemana (Atalanta), Vlahović (Juventus), Zaccagni (Lazio)