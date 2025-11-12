Sreda, 12. 11. 2025, 10.47
33 minut
Rokometna liga prvakov, 7. krog
"Slovenski" obračun v Bitoli
Nadaljuje se rokometna liga prvakov. Veszprem Gašperja Marguča bo danes gostoval pri Kolstadu. Pelister (Domen Tajnik, Nik Henigman, Nejc Cehte) bo gostil Szeged Boruta Mačkovška. Zagreb Aleksa Kavčiča bo na delu v Nemčiji pri Magdeburgu.
V sredo bodo Kielce (Aleks Vlah, Klemen Ferlin) igrale z Aalborgom. Barcelono (Domen Makuc, Blaž Janc) čaka obračun z rokometaši Wisle Plock (Mitja Janc, Miha Zarabec). Nantes Mateja Gabra in Roka Ovnička se bo srečal z Dinamom iz Bukarešte.
Liga prvakov, 7. krog:
Sreda, 12. november
Četrtek, 13. november
Lestvica: