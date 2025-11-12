Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Š. L.

Sreda,
12. 11. 2025,
10.47

33 minut

Rokometna liga prvakov

Rokometna liga prvakov, 7. krog

"Slovenski" obračun v Bitoli

Š. L.

Borut Mačkovšek

Borut Mačkovšek

Foto: Guliverimage

Nadaljuje se rokometna liga prvakov. Veszprem Gašperja Marguča bo danes gostoval pri Kolstadu. Pelister (Domen Tajnik, Nik Henigman, Nejc Cehte) bo gostil Szeged Boruta Mačkovška. Zagreb Aleksa Kavčiča bo na delu v Nemčiji pri Magdeburgu.

V sredo bodo Kielce (Aleks Vlah, Klemen Ferlin) igrale z Aalborgom. Barcelono (Domen Makuc, Blaž Janc) čaka obračun z rokometaši Wisle Plock (Mitja Janc, Miha Zarabec). Nantes Mateja Gabra in Roka Ovnička se bo srečal z Dinamom iz Bukarešte.

Liga prvakov, 7. krog:

Sreda, 12. november

Četrtek, 13. november

Lestvica:

