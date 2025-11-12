"Slovenski" obračun v Bitoli

Nadaljuje se rokometna liga prvakov. Veszprem Gašperja Marguča bo danes gostoval pri Kolstadu. Pelister (Domen Tajnik, Nik Henigman, Nejc Cehte) bo gostil Szeged Boruta Mačkovška. Zagreb Aleksa Kavčiča bo na delu v Nemčiji pri Magdeburgu.