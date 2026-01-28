Jakov Fak še čuti bolečine: Ampak zdaj lahko vsaj spim

Najboljši slovenski biatlonec vseh časov Jakov Fak se odpravlja na svoje pete olimpijske igre, a tokrat s slabo popotnico. Že po drugi postaji svetovnega pokala je namreč začutil, da so težave s kolenom prehude, da bi bil konkurenčen, se odpravil na operacijo in se zdaj pospešeno pripravlja na vrhunec sezone. Izgubil je tri tedne treninga, še vedno čuti bolečine v desnem kolenu, priznava, a je odločen, da v Antholzu naredi vse, kar lahko. "Operativni poseg je bil uspešen, rehabilitacija gre po svojem tempu in treniram že tri tedne. Upam, da bo teh preostalih deset dni še dovolj za pripravo na tekmo."

38-letni veteran Jakov Fak je v prejšnji sezoni na Pokljuki slavil zmago na skrajšani posamični tekmi svetovnega pokala in nakazal, da utegne biti na letošnjih zimskih olimpijskih igrah Milano Cortina 2026 eden od kandidatov za odličje. Dve olimpijski medalji v svoji zbirki že ima, leta 2010 v Vancouvru je svojo rodno Hrvaško razveselil z bronom, leta 2018 pa je v Pjongčangu svoji drugi domovini Sloveniji prinesel srebro.

"Temu bi lahko rekli tudi katastrofa, ampak tako je"

A na poti v Anterselvo oziroma Antholz, kjer bodo potekale biatlonske tekme olimpijskih iger Milano Cortina, se mu je zalomilo. Že po prvih dveh postajah svetovnega pokala je začutil, da je z njegovim kolenom nekaj tako narobe, da ne bo dovolj le stiskanje zob, pač pa je bila potrebna hitra odločitev in hitra operacija. Prestal jo je decembra lani, bila je uspešna, a je moral počivati in je tako izgubil skupno tri tedne treninga. "Temu bi lahko rekli tudi katastrofa, ampak tako je," se je z realnostjo hitro sprijaznil prekaljeni šampion.

Obžaluje, da se reševanja težave ni lotil že pred začetkom sezone, in upa, da se bo kljub izpadu iz tekmovalnega ritma še lahko vrnil na raven, ki bi mu na olimpijskih igrah zagotavljala vsaj nekaj konkurenčnosti. "Zaradi vseh težav imam zdaj omejen čas za pripravo. Verjamem, da bi mi bilo v marsikaterem drugem športu veliko lažje, ampak biatlon je pač vzdržljivostni šport. Ni tako enostavno priti v formo, sploh ne, ko izgubiš toliko treninga med samo sezono. Tu je še operativni poseg, ki za sabo potegne marsikaj."

Izkušnje brez forme ne pomenijo prav nič

Njegovi reprezentančni kolegi bodo zadnji sklop olimpijskih priprav opravili v Obertilliachu, sam ostaja doma. "Še vedno imam terapije, ki jih tam ne morem imeti, zato niti nimam druge izbire," pravi 38-letnik in dodaja: "Zdaj lahko samo upam, da se mi uspe pripraviti čim bolje. Koliko bo to vredno, pa bomo videli na tekmah. Prizorišče res poznam, tudi izkušnje imam, ampak brez forme to ne pomeni čisto nič. Na prvi tekmi se bom poskušal karseda zbrati in opraviti optimalno, pa bomo videli, kaj se bo zgodilo."

"Prizorišče res poznam, tudi izkušnje imam, ampak brez forme to ne pomeni čisto nič." Foto: Aleš Fevžer

Že tri tedne trenira na smučeh, in čeprav so se pojavljale tudi informacije, da zdaj teče brez bolečin, nam je priznal, da ni povsem tako. "Določene bolečine so še vedno prisotne, ampak zdaj vsaj ponoči lahko spim. Prej pet mesecev nisem. Niti ene noči nisem prespal, ne da bi se zbudil vsaj petkrat, zdaj pa je vsaj to za menoj." Bi se, če bi bila to normalna, neolimpijska sezona, sploh vrnil na tekme ali bi se raje povsem posvetil rehabilitaciji? "Mislim, da bo do popolne rehabilitacije, do celotnega ravnovesja vseh sistemov, trajalo dalj časa, ampak, ko se ti kaj takšnega zgodi med sezono, nimaš druge izbire, kot da se prilagodiš oziroma čim prej prideš nazaj in tekmuješ, ker konec koncev celo leto delaš za to, da tekmuješ med zimo. Kljub vsemu bom poskusil iztržiti iz tega največ, kar se bo dalo."

Tega deficita ne bo lahko pokriti

Sprva se je govorilo, da bi se lahko na tekme vrnil že na svetovnem pokalu v Novem mestu, pa priznava, da je bila ta želja "malo privlečena za ušesa". Njegova vrnitev bo neposredno na olimpijskih igrah, najverjetneje šele 10. februarja na 20-kilometrski posamični tekmi. Na mešani štafeti, s katero se bodo 8. februarja odprla biatlonska tekmovanja za olimpijska odličja, ga skoraj gotovo ne bo. S trenerjem Janezom Maričem sta ugotovila, da bi bilo nepošteno do preostalih slovenskih reprezentantov, če bi jim odvzel mesto v štafeti. Sam bo štartal ne le z ničle, pač pa z deficita, pravi: "Tega ne bo lahko pokriti. Kako daleč lahko prilezem, pa bomo videli šele po tem, ko se konča tekma, in ko potegneš črto, vidiš, koliko je to vredno."

