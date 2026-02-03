Tatovi Norvežanom ukradli opremo – potem je zazvonil telefon: "Oprostite."

Norveški skakalci so med svetovnim pokalom v Willingenu doživeli neprijeten šok. Neznanci so jim iz garderobe odnesli del opreme – govora je bilo o čeladah. Zgodba pa je dobila nenavaden preobrat. Dan po tatvini je direktor reprezentance Jan-Erik Aalbu prejel klic z nemške številke. Na drugi strani linije ni bil organizator, ampak tat.

Po poročilih nemških in norveških medijev so storilci odnesli predvsem čelade ter del druge opreme, kot so jakne, kape, rokavice, očala, ne pa smuči in čevljev. Ker se je vse zgodilo tik pred vrhuncem sezone in tik pred začetkom olimpijskih iger, je bila nervoza v norveškem taboru še toliko večja.

Norvežani so imeli dodatno težavo tudi na dan tekme v Willingenu, saj so si morali del opreme izposoditi, nekateri pa so posegli celo po opremi, pripravljeni že za olimpijski vrhunec.

"Bil je prestrašen. Opravičil se je."

Direktor reprezentance Jan-Erik Aalbu je za norveške medije povedal, da je prejel klic od tatu. Sprva je mislil, da kliče nekdo od organizatorjev v Willingenu, a je pogovor hitro zašel v nepričakovano smer. Klicatelj je priznal dejanje, se opravičeval in deloval prestrašeno zaradi posledic. Aalbu pravi, da je zvenel kot skesan grešnik.

Norveški šef skokov mu je po lastnih besedah svetoval, naj se obrne na organizatorja v Willingenu in opremo vrne po uradni poti. Ali se bo to res zgodilo, še ni znano.

Primer preiskuje nemška policija, posnetki z območja prizorišča pa naj bi pokazali vsaj dva moška, ki sta z opremo odhajala s skakalnega prizorišča.