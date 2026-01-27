Slovenski olimpijci na poti v Italijo, tam jih bo pričakal tudi Primož Roglič

Slovenska olimpijska odprava se je danes v Kristalni palači v ljubljanskem BTC predstavila javnosti še zadnjič pred odhodom na olimpijske igre Milano Cortina 2026. "Želim vam dobre zadnje priprave in da ostanete zdravi," je športnicam in športnikom zaželel predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Franjo Bobinac. Slovenijo bo v Italiji zastopalo 37 tekmovalk in tekmovalcev, vseh danes ni bilo na predstavitvi. Manjkale so denimo skakalke, ki so se po težavah z letalskimi povezavami šele ponoči vrnile z Japonske, obolela je biatlonska zvezdnica Anamarija Lampič, Domen Prevc, Ilka Štuhec …

Naši športniki bodo zdaj počasi odhajali na olimpijska prizorišča, nekateri imajo že spakirane kovčke in se bodo v Italijo podali že danes, druge pred športnim vrhuncem sezone čakajo še zadnje priprave, nekatere celo še tekme svetovnega pokala. Tudi tokratne igre pa bodo zaradi razpršenosti prizorišč po severni Italiji nekaj posebnega. Skupaj bo na severu Italije tekmovalo 2900 športnic in športnikov iz 90 držav, odličja pa bodo delili v 16 športnih panogah. Površina, na kateri so tekmovališča, presega ozemlje Slovenije, zato bo logistika zelo zahtevna, je ocenil vodja olimpijske odprave Blaž Perko.

Tina Maze in Primož Roglič ambasadorja

Olimpijski komite Slovenije na igre pošilja močno podporno ekipo, vodja reprezentance bo imel štab v Cortini, njegova namestnika še v Predazzu in Bormiu. Slovenska hiša, ki bo odprta navijačem, športnikom, novinarjem in vsem preostalim, bo v Cortini, njena ambasadorka pa bo najuspešnejša slovenska smučarka vseh časov in dvakratna olimpijska zmagovalka Tina Maze.

V vlogi ambasadorja slovenske odprave se je znašlo še eno veliko ime svetovnega športa. OKS je k sodelovanju namreč privabil našega kolesarskega šampiona Primoža Rogliča. Kot nekdanji smučarski skakalec se bo seveda večinoma zadrževal v Predazzu, kjer bodo skakalne tekme olimpijskih iger in kjer ima Slovenija tudi najresnejše adute za kolajne, na čelu z Niko in Domnom Prevcem. Roglič se tako na simboličen način vrača v svoj izvorni šport, našim športnikom pa je prek videoposnetka zaželel obilico sreče.

Faku in kolegom nagrada že pred odhodom v Italijo

Najštevilčnejša slovenska športna odprava bo biatlonska, ki šteje devet tekmovalcev (štiri dekleta in pet fantov). Tudi prekaljenega veterana Jakova Faka, ki je zaradi poškodbe meniskusa izpustil večji del sezone in prestal operacijo na kolenu. "Vesel in ponosen sem, da še vedno lahko tekmujem na tako visoki ravni. Kljub zapletom z zdravjem v sezoni si želim nastopiti kar najbolje, kot bo mogoče," je povedal 38-letni biatlonski šampion, ki bo nastopil na svojih petih in zadnjih olimpijskih igrah.

Slovenska biatlonska štafeta z iger v Sočiju 2014 je pridobila eno mesto. Foto: Aleš Fevžer

Posebne časti pa je deležen tudi danes, ko je ob Janezu Mariču, Klemnu Bauerju in Petru Doklu prejel plaketo za peto mesto moške štafete na igrah v Sočiju leta 2014. Pred dnevi je namreč postalo tudi uradno, da je bila ruska biatlonska štafeta zaradi zlorabe dopinga s teh iger diskvalificirana, OKS pa obveščen, da je zato slovenska četverica pridobila eno mesto. Medtem ko sta Dokl in Bauer že tekmovalno upokojena, sta Fak in Marič še aktivna člana reprezentance, prvi kot kapetan, drugi kot glavni trener.

Svet trenutno močno potrebuje vrednote olimpizma

Ruskih in beloruskih športnikov zaradi ruske agresije nad Ukrajino na igrah Milano/Cortina ne bo, le nekateri posamezniki iz teh dveh držav bodo imeli pravico nastopa pod nevtralno zastavo, v svetu pa je še nekaj žarišč in na to negotovo stanje v svetu je spomnil tudi prvi mož slovenskega olimpijskega komiteja Bobinac, ko je dejal: "Prav vrednote olimpizma so tiste, ki jih sodobni svet najbolj potrebuje, ker se pogosto odvija mimo prijateljstva, sodelovanja in fair playa. Šport tudi Slovenijo spreminja na bolje in nas združuje, pri vaših nastopih ni delitve na vaše in naše, ampak vsa srca bijejo v istem ritmu."

"Upam, da bodo slovenske zastave visoko v zraku in se bodo številni naši navijači veselili na največjem športnem dogodku na svetu," si želijo naši olimpijci. Foto: Aleš Fevžer

Skakalci nesporni favoriti za odličja

Največji športni dogodek leta je dostopen tudi slovenskim navijačem, ki se bodo – o tem priča prodaja vstopnic – najbolj množično udeležili skakalnih tekem v Predazzu in biatlonskih v Antholzu. Jasno, naši skakalci in skakalke so v tej zimi izjemni in tudi naši glavni aduti za osvajanje olimpijski odličij. Skakalno reprezentanco sta danes v Ljubljani zastopala Anže Lanišek in Timi Zajc. "Upam, da bodo slovenske zastave visoko v zraku in se bodo številni naši navijači veselili na največjem športnem dogodku na svetu. Sam pa si želim, da bi čim bolje nastopili," je povedal Lanišek.

Gloria Kotnik in Tim Mastnak bosta branila odličji iz Pekinga 2022. Foto: Aleš Fevžer

Vselej so mogoča tudi presenečenja

Četudi so favoriti glede na prikazano v tej zimi jasni, pa so igre dogodek, ki vedno postreže tudi s presenetljivimi zgodbami in nam da nenadejane junake. V zadnjem času sta tako dvig forme nakazala naša smučarska aduta Miha Hrobat in Ilka Štuhec, pa deskarji na snegu, ki bodo v Italiji branili odličja iz Pekinga 2022. "Moja olimpijska zgodba je pravljična, osvojila sem olimpijsko medaljo, kar je nekaj, kar sem si želela že kot majhna deklica. Vztrajnost do cilja je nekaj, kar bi bilo lahko naslov moje knjige," je dejala Gloria Kotnik, bronasta s pekinškega paralelnega veleslaloma. "Na prejšnjih OI sem izgubil finale. Ugnal me je Benjamin Karl in on bi bil lahko tisti, ki si ga ponovno zaželel za tekmeca," pa je povedal Tim Mastnak, ki je bil na Kitajskem srebrn. Žana Koširja, lastnika srebrne in dveh bronastih olimpijskih medalj, danes v Ljubljani ni bilo.

Slovenska olimpijska reprezentanca: Alpsko smučanje: Miha Hrobat, Žan Kranjec, Martin Čater, Ana Bucik Jogan, Ilka Štuhec, Lila Lapanja, Nika Tomšič, Caterina Sinigoi Biatlon: Jakov Fak, Miha Dovžan, Lovro Planko, Anton Vidmar, Matic Repnik, Polona Klemenčič, Anamarija Lampič, Lena Repinc, Manca Caserman Deskanje na snegu: Gloria Kotnik, Žan Košir, Rok Marguč, Tim Mastnak Nordijska kombinacija: Vid Vrhovnik, Gašper Brecl Smučarski skoki: Nika Prevc, Nika Vodan, Katra Komar, Maja Kovačič, Anže Lanišek, Domen Prevc, Timi Zajc Smučarski tek: Anja Mandeljc, Tia Janežič, Neža Žerjav, Lucija Medja, Vili Črv, Miha Šimenc, Nejc Štern

